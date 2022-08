Grosso incendio alla Magliana, fumo visibile da tutta Roma: strada chiusa

Ancora un incendio a Roma. La Capitale continua a bruciare e i residenti, ormai, devono fare i conti con l’aria irrespirabile, in ogni dove, e l’alta colonna di fumo nero. Proprio come sta accadendo da pochi minuti in via della Magliana, dove hanno preso fuoco sterpaglie, alberi e materiali di risulta.

Incendio in via della Magliana

Per cause ancora tutte da accertare, un incendio è divampato poco fa in via della Magliana all’altezza del civico 850. In cielo, da poco dopo le 13, è visibile, in più zone di Roma, l’alta colonna di fumo nero e le fiamme sono alimentate dal forte vento. Sul posto i Vigili del Fuoco, che sono al lavoro per domare il rogo e far rientrare, il prima possibile, l’emergenza. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta coinvolta.

Chiusa la strada

Al momento, come fa sapere Luce Verde, via della Magliana è chiusa all’altezza della Stazione Muratella, in entrambe le direzioni. Si registrano, inevitabilmente, ripercussioni sul traffico, che è in tilt in via della Magliana, lì dove è divampato l’incendio. L’autobus della linea 128 sta limitando il servizio.

[AGG]🚍 linea 128 limita il servizio > Crocco, a Candoni #Luceverdehttps://t.co/ORWlBwMrTN — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) August 8, 2022

(Foto e Video di Giannino Caria paracadutisti)