Guarda Instagram mentre guida l’autobus, colto in flagrante un altro autista ATAC

Passano i giorni, più vengono fuori situazioni che imbarazzano ATAC. Dopo il conducente che fermava l’autobus per andare a mangiarsi un cornetto e il crack finanziario della municipalizzata romana, ora anche l’autista che scorre le foto Instagram mentre guida il proprio bus. Episodi che si vedono solo a Roma, ma che fanno capire come più di qualcosa non vada sul piano della serietà di alcuni dipendenti interni alla società dei trasporti capitolina.

Autista ATAC usa Instagram mentre guida il bus

L’episodio è stato immortalato da un cittadino, che stava viaggiando sul bus protagonista di questo nuovo scandalo all’interno dell’azienda. Con una foto, infatti, se vede bene come l’autista sia impegnato a scorrere le foto su Instagram mentre è di turno a guidare l’autobus di linea. Sarebbe da chiedere chi, in queste situazioni, dovrebbe guardare la strada? Chi dovrebbe stare attento al traffico, ai semafori o eventuali pedoni che attraversano? Domande su cui l’azienda, almeno al momento, cerca di sviare.

ATAC: “Difficile individuare il conducente”

Nuovamente ATAC prende una posizione ambigua su questi episodi, promettendo prima “sospensioni” per gli autisti indisciplinati e poi menzionando come “sia difficile rintracciare l’operatore”. È palese come si cerchi di fare ostruzione al caso, poichè basterebbe contattare l’utente Twitter che ha immortalato la scena, per chiedergli su che linea bus si è verificato tutto e a quale ora. Poche notizie fondamentali per arrivare all’identità del famigerato “autista indisciplinato” che gira per Roma.

Viaggiare sui mezzi pubblici non è sicuro

Nessun allarmismo, ma una constatazione dei fatti riguardo chi dovrebbe guidare i mezzi pubblici. Portare un’utenza che, nel più delle volte, paga un biglietto per viaggiare, richiederebbe una professionalità di fondo. Condizioni che, però, muoiono davanti l’ennesimo episodio che fa vacillare la credibilità attorno alla municipalizzata addetta al trasporto pubblico romano. Perplessità dei romani perfettamente lecite dopo la visione di queste scene.