Guasto sulla linea Roma-Napoli, circolazione sospesa: cosa sta succedendo

Mercoledì nero sul fronte trasporti per tutti i pendolari della linea ferroviaria Roma-Napoli, via Formia. Un guasto, poi la circolazione sospesa e i viaggiatori accalcati nelle banchine in attesa del proprio treno, che sembra quasi un miraggio. Come fa sapere Trenitalia, tutto è iniziato questa mattina intorno alle 7 con la circolazione rallentata, in direzione Napoli, per un guasto alla linea tra le stazioni di Priverno e Monte San Biagio.

Treni sospesi sulla linea Roma-Napoli oggi 17 maggio 2023

Al momento la circolazione, che prima era solo rallentata, è sospesa. I tecnici sono sul posto, stanno lavorando per ripristinare tutto, ma il treno IC 723 Roma Termini (7:26) – Palermo Centrale (19:25) è fermo dalle ore 10:41 a Napoli Centrale. Limitazioni di percorso anche per i treni Regionali in partenza dalla Capitale. Per conoscere l’andamento del treno e le soluzioni di viaggio, Trenitalia invita i pendolari a consultare il sito (si può cliccare su questo link Cerca Treno).

Maltempo in Emilia Romagna e treni bloccati

Non solo guasti sulla linea Roma-Napoli, via Formia. A causa del maltempo, che sta continuando a flagellare l’Italia intera e soprattutto l’Emilia Romagna, la circolazione dei treni, anche quelli sulla linea Alta Velocità, tra Bologna e Firenze è rallentata. La circolazione, fa sapere Trenitalia, viene regolata tramite l’utilizzo di un unico binario tra Bologna San Ruffillo e Grizzana, con i treni che viaggiano con riduzione precauzionale della velocità. Questi, invece, i treni alta velocità cancellati:

• FR 9626 Roma Termini (10:50) – Torino Porta Nuova (15:10)

• FR 9634 Napoli Centrale (11:30) – (16:00)

• FR 9627 Milano Centrale (11:58) – Napoli Centrale (16:33)

• FR 9631 Milano Centrale (13:00) – Napoli Centrale (17:33).

Circolazione sospesa, sempre per il maltempo, tra Bologna e Rimini, tra Ferrara e Rimini, tra Ravenna e Faenza via Granarolo, tra Ravenna e Castelbolognese via Lugo e anche tra Bologna e Sasso Marconi. Traffico ferroviario rallentato tra Rimini e Senigallia.