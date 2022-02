Guerra in Ucraina, la Russia esclusa dall’Eurovision 2022. Cancellata anche la finale della Champions a San Pietroburgo

Le sanzioni alla Russia dopo l’invasione in Ucraina non sono solo economiche. Dopo l’esclusione da parte dell’Uefa per la finale di Champions, ecco che arriva il “no” di Eurovision, che decide di non far partecipare la Russia alla competizione canora prevista a Torino dal 10 al 14 maggio. A darne notizia il CDA, nonostante un primo via libera dato ieri perché evento è “culturale e apolitico”. Ma la reazione di moltissime persone, oltre che di personaggi dello spettacolo, ha fatto fare un passo indietro agli organizzatori, che adesso hanno annunciato lo stop ai russi.

Eurovision: no alla Russia

A richiedere che la Russia fosse esclusa dalla competizione canora era stata la rete televisiva nazionale ucraina UA:PBC. L’EBU (European Broadcasting Union), organizzatrice del concorso, prima di prendere una decisione aveva dichiarato inizialmente che avrebbe monitorato “con attenzione la situazione”. Ma, vedendo l’evolversi della situazione, neanche un giorno dopo è arrivato l’annuncio che bandisce la Russia dal concorso, spiegando che la decisione presa dagli organizzatori “riflette la preoccupazione che, alla luce della crisi senza precedenti in Ucraina, l’inclusione di una voce russa quest’anno screditerebbe il concorso”.

Russia esclusa dall’Eurovision: ancora non si sapeva chi avrebbe partecipato

Per quanto riguarda la competizione di maggio, ancora non era stato reso noto da parte della Russia quale cantante o gruppo avrebbe rappresentato la nazione. Per quanto riguarda invece l’Ucraina, sarà il gruppo hip-hop Kalush Orchestra a portare i colori di Kiev.

Prima che il comitato organizzatore si esprimesse con la sua decisione definitiva, la cantante ucraina Jamala, vincitrice dell’Eurovision Song Contest nel 2016, aveva lanciato un appello alla pace sul suo profilo Instagram, visto già da quasi 190 mila persone. La cantante ha 888mila follower.

L’esclusione dalla Champions League

La decisione riguardante l’Eurovision arriva poche ore dopo l’esclusione della Russia dalla finale della Champions League 2021/2022. L’importantissimo match si sarebbe infatti dovuto giocare a San Pietroburgo, ma il Comitato Esecutivo UEFA, dopo i gravissimi fatti di questi giorni ha deciso di trasferire la finale di Champions a Parigi. L’incontro si svolgerà quindi allo Stade de France di Saint-Denis, sempre, come previsto da calendario, sabato 28 maggio alle 21:00.