Guerra, morta la donna incinta fotografata dopo il bombardamento dell’ospedale pediatrico di Mariupol

E’ morta la donna incinta fotografata subito dopo il bombardamento dell’ospedale pediatrico e per la maternità di Mariupol. La foto che la riprendeva era diventata un simbolo di speranza. Era stata fotografata subito dopo essere stata estratta dalle macerie dell’ospedale, mentre veniva allontanata a bordo di una barella.

Il bombardamento dell’ospedale aveva causato la morte di tre persone. Tra loro anche un bambino di soli 6 anni. Erano anche rimaste ferite 17 persone, tra pazienti e personale della struttura. A dare la triste notizia del decesso della donna incinta è l’agenzia di stampa nazionale ucraina Ukrinform, che ha riportato le parole della giornalista di Voice of America Asya Dolina.

“La prima ragazza incinta che si vede nel reportage video/foto dal luogo dell’attentato all’ospedale pediatrico numero tre di Mariupol (l’ospedale ospedale di maternità), che è stato trasportata su una barella, non è sopravvissuta. E anche il suo bambino non ancora nato non è sopravvissuto”, ha scritto la giornalista di Voice of America Asya Dolina sui social.

AP images of a pregnant woman being rushed to an ambulance after Russia bombed a maternity hospital in Mariupol where she was meant to give birth shocked the world. @AP has learned that the woman and her baby have died.https://t.co/yZPZwgbLz8

— The Associated Press (@AP) March 14, 2022