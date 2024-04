Guida ubriaco per le strade di Lanuvio e causa un incidente: patente ritirata a 30enne

Guida ubriaco per le strade di Lanuvio, in Provincia di Roma, e poi si schianta contro due automobili in sosta: ritirata patente a un 30enne.

Attimi di paura per le strade di Lanuvio, dove un’automobile condotta da una persona ubriaca si è schiantata addosso a due macchine in sosta. Secondo i rilevamenti effettuati dalla Polizia Locale, il soggetto che guidava aveva cominciato a correre per le strade del Comune dei Castelli Romani: per l’eccessiva velocità con il quale conduceva il proprio mezzo di trasporto, è ipotizzabile che abbia perso il controllo e favorito l’incidente che poteva vedere esiti drammatici.

La vicenda si è svolta nella giornata di ieri, quando la macchina dell’uomo sotto effetti di alcolici si è schiantata lungo via Gramsci. Al volante un uomo di trent’anni, che in quel momento si trovava al volante di una Peugeot 208: il soggetto ha terminato la sua corsa andando a sbattere contro due automobili, che erano parcheggiate correttamente sulla strada di Lanuvio. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, che immediatamente ha effettuato i riscontri sull’incidente e il riconoscimento del guidatore.

L’alcol test sul guidatore di Lanuvio

L’uomo al volante è stato trasportato subito agli uffici della Polizia Locale di Lanuvio. Oltre a una testimonianza per ricostruire la vicenda, gli agenti gli hanno fatto eseguire i controlli dell’alcol test: il 30enne è risultato positivo allo stato d’ebbrezza, vedendo un tasso alcolemico superiore agli 1,5 grammi per litro di sangue. Il Comune di Lanuvio, insieme al comando locale dei vigili urbani, ha posto l’accento in una nota stampa sulla gravità della vicenda.

Le stesse istituzioni hanno ricordato come la vicenda poteva recare vittime e soprattutto dare origine a situazioni irreparabili, invitando per questo la cittadinanza a rispettare le norme stradali per garantire la sicurezza di tutti i residenti. E’ stato affermato come sia “poco intelligente” mettere la propria vita a repentaglio al volante, ma anche quella delle altre persone che vivono questa zona dei Castelli Romani.