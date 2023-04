Guidonia, in 7 lo pestano con calci e pugni alla testa durante una parita: 19enne in ospedale

partita di calcio tra i ragazzi del quartiere, quella che preannuncia il fine settimana e che dovrebbe concludersi con risate, scherzi e quella sana fatica che normalmente si percepisce dopo qualche ora di sport. Ma in realtà, non è andata propriamente così. Un gioco per trascorrere il pomeriggio in allegria e spensieratezza si è trasformato in una feroce aggressione nei confronti dell’avversario. Guidonia. La tipicatra i ragazzi del quartiere, quella che preannuncia il fine settimana e che dovrebbe concludersi con risate, scherzi e quella sana fatica che normalmente si percepisce dopo qualche ora di sport. Ma in realtà, non è andata propriamente così. Un gioco per trascorrere il pomeriggio insi è trasformato in una feroce aggressione nei confronti dell’avversario.

Pesante pestaggio a Guidonia durante una partita di calcetto

E così, ecco che quella partita di calcio a 5 si è trasformata in qualcosa di inaspettato e feroce. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, venerdì 7 aprile 2023, al “Parco di Valerio”, l’area verde di proprietà del Comune di Guidonia Montecelio in via Percile, e che si trova nel quartiere di Setteville Nord. Il parco è manutenuto e gestito dal 2018 dall’associazione “Marcosimoneonline-Amici di Semola”.

La dinamica del pestaggio

Una partita di calcetto, insomma, che è degenerata un pesante pestaggio nei confronti di un ragazzo. Vittima dell’aggressione un ragazzo di 19 anni: c’è stato bisogno dell’intervento dell’ambulanza dopo le botte subite, e il trasporto all’Ospedale Sandro Pertini. Stando alle testimonianze sarebbero stati in sette a pestarlo, colpendolo con calci e pugni in viso e in testa, fuggendo alla fine delle percosse. Il tutto innescato e scaturito da un semplice fallo avvenuto durante la partita e dal quale sarebbe iniziato il battibecco. Ma, poi, dalle parole si è passati immediatamente ai fatti, ed ecco l’assalto nei confronti del giovane: gli assalitori erano tutti ragazzi di età compresa fra i 17 e 21 anni. Alla fine è intervenuta la pattuglia della Polizia di Tivoli per placare la situazione e raccogliere testimonianze sul fatto.

La testimonianza dell’associazione