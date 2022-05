Guidonia, scoppia incendio in un parcheggio di mezzi pesanti: tir e furgoni divorati dalle fiamme

Guidonia. Un incendio violento, che ha letteralmente scombussolato il pomeriggio di oggi, 28 maggio, a Guidonia Montecelio.

Incendio violento a Guidonia nel pomeriggio

Le fiamme sono divampate all’improvviso, propagandosi poi all’interno di un parcheggio in cui stazionavano alcuni mezzi pesanti, in via Gioacchino Bonnet, numero 14. Si tratta, precisamente, della strada che collega via Pantano con via Della Campanella, nella frazione di Villanova.

Mezzi divorati dalle fiamme

Il parcheggio in questione ospita mezzi pesante che, inevitabilmente sono stati raggiunti dalle fiamme e distrutti: almeno 4, tra cui 1 tir e 4 furgoni completamente divorati dalle fiamme. L’intervento dei Vigili del Fuoco è delle 15.25 circa, dunque le fiamme sono divampate qualche tempo prima. Sul posto gli operatori del distaccamento La Rustica e Tivoli per sedare le fiamme.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Per fortuna, sul rogo non c’era nessun, dunque non ci sono feriti né intossicati. Dopo tanto lavoro, l’area ora è messa in sicurezza e le fiamme sono state completamente domante: ora si cercheranno di individuare le cause che hanno portato all’esplosione dell’incendio.