Guidonia, Mauro Lombardo è il nuovo sindaco. Il candidato civico ha superato l’esponente del centrodestra Alfonso Masini, confermando il risultato del primo turno.

Purtroppo si conferma anche il dato dell’astensionismo, con solo il 27,45% degli aventi diritto che si sono recati alle urne, il dato più basso del Lazio.

Un segnale di sfiducia che adesso sarà Lombardo, nei prossimi 5 anni, a dover in qualche modo contrastare. I cittadini chiedono di cambiare la città e il rapporto che c’è tra la politica e i cittadini stessi. Per questo hanno dato la preferenza a un rappresentante delle liste civiche e non dei partiti tradizionali.

Dai dati, non ancora ufficiali, Lombardo ha ricevuto quasi il 60% delle preferenze, contro il 40% del suo avversario, Alfonso Masini.

Mauro Lombardo, chi è il nuovo sindaco di Guidonia Montecelio

Mauro Lombardo, di professione avvocato, ha 50 anni ed è un ex dirigente Atac. In passato ha ricoperto per due volte la carica di consigliere comunale. E’ anche stato assessore all’Urbanistica e al Bilancio. Ha ricoperto il ruolo di Vice Sindaco con delega Sport e ai Trasporti. La sua lunga esperienza lo ha reso il candidato ideale delle sette liste che lo hanno sostenuto: Polo Civico, Guidonia Montecelio Domani, Città Nuova, Consenso Civico, Civici, L’Onda e Il Biplano.

I voti

Lombardo ha preso 10.989 voti, contro i 7.349 ricevuti da Alfonso Masini.