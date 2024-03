Guidonia, spari nel campo nomadi dell’Albuccione: uomo ferito al petto da un misterioso biker

Spari al campo nomadi dell’Albuccione a Guidonia: questa mattina un uomo è stato vittima di una sparatoria, venendo colpito al petto.

Spari e violenza dentro il campo nomadi dell’Albuccione a Guidonia Montecelio. Vittima un uomo che vive all’interno della favelas, colpito questa mattina da un colpo di pistola. L’uomo, che si è recato al Pronto Soccorso sulle sue gambe, non è riuscito a riconoscere la persona che gli ha sparato. Sulla vicenda, dopo la denuncia del fatto, indagano le forze dell’ordine per cercare di capire l’esatta verità intorno alla vicenda.

La sparatoria nel campo nomadi di Guidonia

L’uomo si è presentato stamattina presso il Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I di Roma, mostrando ai medici come avesse una ferita d’arma da fuoco sul petto. Subito i medici hanno deciso di operare il paziente, mettendo in atto un intervento chirurgico per prelevare il proiettile da dentro la ferita. Intervento che, nel giro di poche ore, ha permesso al chirurgo di rimuovere il bossolo, riparare i tessuti danneggiati e chiudere la ferita.

La vittima della sparatoria all’Albuccione

L’uomo è risultato essere un cittadino italiano, domiciliato da diverso tempo all’interno del campo nomadi dell’Albuccione. Secondo il racconto della moglie, che è stata la prima persona a portare soccorso al marito, l’episodio si è svolto intorno alle 8 del mattino. Il signore stava girando per il campo nomadi, quando improvvisamente è stato avvicinato da una persona a bordo di una moto. Il soggetto, di sorpresa, avrebbe estratto una pistola e avrebbe aperto il fuoco sulla vittima.

La descrizione del presunto biker armato

La vittima, poco prima di essere anestetizzato per l’operazione, ha provato a dare nuovi particolari sul presunto soggetto che gli ha sparato. Pur non parlando di questione legate a regolazioni dei conti, ha spiegato come il soggetto fosse a bordo di un moto nera e il suo look era scuro. Non è riuscito a prendere i dettagli del viso, considerato come il potenziale assassino portava sulla testa un casco integrale – anche questo nero – e non fosse possibile riscontrare nessun piccolo dettaglio attorno al viso della persona.