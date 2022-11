Guidonia, tangenti in Comune: 9 condanne per ‘mafia bianca’

Si è concluso , dopo oltre 50 udienze e l’esame di decine di testimoni, il lungo processo che ha visto imputate 10 persone per delitti di associazione per delinquere finalizzata a commettere plurimi delitti ai danni del Comune di Guidonia, peculati, corruzioni e falsi. Di queste, il Tribunale di Tivoli, attraverso il Presidente Di Grazia, Giudici Amedoro e Petroni, ben 9 sono state condannate, mentre una è stata assolta. Due degli imputati condannati sono stati assolti da un capo di imputazione. Complessivamente sono oltre 41 anni di pene detentive: la massima è 9 anni e sei mesi, che si aggiungono alle pene patteggiate da 5 imputati (un Consigliere e il Dirigente comunale, oltre ad alcuni imprenditori.

Le confische e i danni economici

Sono inoltre state disposte dal Tribunale le confische di somme per oltre 250.000 euro relative a beni già sottoposti a sequestro. Queste si aggiungono ai beni, dal valore di oltre 800.000 euro, già posti in sequestro in altro procedimento. Ma, a livello pecuniario, il Tribunale non si è fermato qui; sono state diverse anche le pene accessorie oltre al licenziamento per i dipendenti pubblici già sospesi dal servizio. Inoltre è stato stabilito un forte risarcimento del danno in favore del Comune di Guidonia, che si è costituito parte civile nel processo.

Le indagini

Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza del I Gruppo di Roma con elevatissima professionalità e sotto la direzione dei pubblici ministeri di Tivoli, portarono inizialmente all’arresto degli imputati il 20 aprile 2017. E adesso hanno trovato pieno riscontro in ogni fase del procedimento, con la conferma delle misure cautelari.

Ieri pomeriggio la camera di consiglio, durata 5 ore e mezzo, ha emesso la sentenza. Tra 90 giorni si conosceranno le motivazioni. In attesa del deposito della motivazione della sentenza del Tribunale e per inquadrare il sistema corruttivo posto ai danni del Comune di Guidonia Monte Celio e della sua cittadinanza, con sottrazione di risorse pubbliche e discredito delle istituzioni, si possono richiamare le parole dell’ordinanza cautelare in carcere e arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Tivoli nei confronti degli odierni condannati in primo grado.

Le parole del Gip

“Un’organizzazione criminale si è insediata all’interno del Comune di Guidonia Montecelio e, profittando della copertura offerta da ruoli amministrativi e politici di rilievo, ha depredato le risorse pubbliche e la fiducia dei cittadini, in un clima di connivenza e di omertà che ha offerto protezione ed impunità per anni ai partecipi del gruppo.

Una “mafia bianca” ha espugnato le istituzioni ergendosi a soggetto regolatore della vita pubblica ed economica di uno di più importanti comuni della regione Lazio.

…L’azione delittuosa assume connotati di spontaneità che l’organizzazione sorregge e, al contempo, incoraggia. La certezza di operare in un contesto omertoso o, comunque, connivente radica nel partecipe la convinzione di un’immutabilità del quadro dell’agire. Ciascuno dei sodali acquisisce la certezza che il sistema «c’era, c’è e ci sarà» e che nessuna intrapresa investigativa o nessun sussulto di legalità potrà abbatterlo o, addirittura, scalfirlo… La mancanza di controlli, l’omertà diffusa, la connivenza dentro e fuori gli uffici comunali, i privilegi accordati ad un gruppo ristretto di imprenditori che finanziano l’organizzazione criminale indipendentemente dall’identità dei pubblici funzionari, la persistenza temporale del gruppo (v. la data di contestazione sub capo 20) sono le stimmate di un’associazione che marca ciascuno dei reati commessi e lo rende manifesto come espressione dell’esistenza stessa del sodalizio”.

I nomi degli imputati