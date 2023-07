Hilton Roma perde la causa contro i lavoratori

Dopo anni di contenzioso, la catena di hotel dell’Hilton Roma perde la causa contro i propri lavoratori. Il giudice che ha giudicato la situazione legata alla nota catena imprenditoriale di alberghi, infatti, in fase di sentenza ha fatto valere le ragioni dei dipendenti. Proprio i lavoratori della catena, come ci ricorderemo, avevano largamente protestato contro il noto marchio alberghiero per una raffica di licenziamenti senza preavviso e soprattutto la chiusura di varie strutture alberghiere sul territorio capitolino.

L’hotel Hilton Roma perde la causa contro i propri dipendenti

Cosa sarà dei dipendenti licenziati dalla struttura alberghiera di lusso? Questa era la domanda cui ruotava la causa di numerosi dipendenti dell’azienda, che qualche anno fa si trovarono improvvisamente senza lavoro e soprattutto in mancanza di un adeguato preavviso su questa scelta gestionale. Il giudice ha sentenziato il reintegro immediato del personale licenziato, che opererà all’interno delle strutture della catena sulla Capitale.

La causa tra Hilton Roma e i suoi lavoratori

Alcuni anni fa, Hilton Roma decide di esternalizzare alcuni suoi servizi. Una procedura gestionale anomala, che da subito non era stata ben vista dai propri dipendenti. A favorire il licenziamento, poi, il mancato “via libera” del gruppo Hilton a far trasferire i propri dipendenti verso altre ditte attive nei servizi che la stessa catena alberghiera offriva con un bando esterno.

Le ragioni dei dipendenti della catena alberghiera

Quei licenziamenti, improvvisi quanto portatori di gravi irregolarità giuridiche, erano stati avvertiti come un provvedimento ingiusto della catena Hilton verso i propri dipendenti. Lavoratori che, vedendo le ripercussioni della gravosa situazione, avevano informato dei fatti un magistrato. Magistratura che, studiando le carte in possesso, ha ritenuto opportuno restituire il posto di lavoro ai dipendenti in una sentenza di primo grado. Una sentenza riconfermata anche in Appello, avvenuto dopo il ricorso dei dirigenti della struttura alberghiera.