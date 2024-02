“Ho perso 5 kg in 24 giorni”. Gianmarco Tamberi è pronto per le Olimpiadi: come ha fatto

Gianmarco Tamberi ha iniziato l’allenamento per le Olimpiadi di Parigi 2024: ecco quale dieta sta seguendo l’atleta.

Gianmarco Tamberi ha iniziato gli allenamenti in vista delle Olimpiadi 2024, che si terranno quest’estate nella città di Parigi. L’atleta azzuro sta portando un allenamento durissimo per arrivare al massimo della forma fisica per la fine di luglio 2024, ovvero il periodo in cui si svolgeranno i Giochi Olimpici in terra francese: l’italiano dovrà riconfermare la medaglia d’oro conquistata nella disciplina del salto in alto.

L’allenamento di Gianmarco Tamberi per le Olimpiadi 2024

Il ragazzo ha molti propositi in vista dell’anno vigente, a cominciare da quello di riconfermarsi nella disciplina olimpica che lo ha coronato medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo nel 2020. Una missione molto complessa a livello sportivo, ma che farebbe tagliare a Giambo un ennesimo record all’interno di questa disciplina dell’atletica leggera: sarebbe il primo azzurro a vincere due ori olimpici nel salto in alto.

Le prestazioni sportive di Gianmarco Tamberi

Gianmarco Tamberi, a trentun’anni, ha già scritto pagine leggendarie dell’atletica leggera italiana e soprattutto del salto in alto azzurro. Superando i rivali americani, maestri di questo sport, Half-Shave (dal suo curioso look con la barba fatta a metà) si è riuscito a imporre in importantissime manifestazioni sportive: oltre all’oro di Tokyo 2020, nel 2023 si è laureato campione del mondo di salto in alto a Budapest. Seguono poi due ori agli Europei, che lo rendono uno degli atleti italiani più vincenti di sempre.

La dieta estrema di Gianmarco Tamberi

L’atleta, per arrivare nelle migliori condizioni fisiche per Parigi 2024, sta seguendo un allenamento rigidissimo. Tra queste una dieta molto potente, che negli ultimi 24 giorni ha fatto perdere la bellezza di 25 kg allo sportivo già longilineo e magro. La dieta, come prevedibile, ha trasformato il fisico dello sportivo, che oggi risulta molto più asciutto, con il fisico scolpito e soprattutto più leggero per saltare in alto con maggiori prestazioni sportive.

Cosa mangia Gianmarco Tamberi

Sui segreti alimentari di Gianmarco Tamberi, ci spiega qualcosa Il Corriere della Sera. Il campione olimpico di salto in alto mangia poche cose, ma tutte di eccellente qualità e che garantiscono un benessere fisico. Il ragazzo partiva all’inizio di gennaio con un peso di 82,5 kg, ritrovandosi a fine mese stabilizzato intorno ai 77 kg.

La nutrizionista che lo segue gli ha imposto una speciale dieta, che predilige la presenza di verdure e frutta. Esclude al contrario tutti i grassi, prendendo proteine e carboidrati solamente dalle verdure che assimila durante il giorno. Nella sua dieta, inoltre, deve fare grandissimi sacrifici a tavola per non ingrassare: niente carne rossa e soprattutto pasta.