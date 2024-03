“Ho un cancro…”, il comunicato rompe il silenzio: come sta la Principessa

L’annuncio shock della Principessa: “Ho il cancro”. Shock nella Royal Family dopo il video della donna per il popolo britannico.

Pioggia fredda nella Royal Family britannica: Kate Middleton ha annunciato in queste ore di avere il cancro. La Principessa ha rotto il silenzio attorno alle proprie condizioni di salute, che avevano fatto preoccupare i propri sudditi negli ultimi mesi. La donna, molto amata dai britannici, ha tranquillizzato nel possibile il proprio popolo: dopo l’intervento all’addome, avrebbe cominciato delle cure intensive per curare il proprio male.

Kate Middleton annuncia di avere il cancro: shock alla Corte britannica

La donna ha deciso di parlare al proprio popolo attraverso un video. Dopo il pasticcio con la foto ritoccata, per farsi vedere con la famiglia e soprattutto in buona salute, la Principessa ha deciso di parlare delle sue condizioni di salute. Tutte temevano come queste fossero gravi, considerato come Kate aveva dovuto annullare numerose visite istituzionali per un periodo che era iniziato all’inizio di gennaio. Le parole toccanti della Middleton, purtroppo, hanno confermato il peggior scenario possibile per la salute della donna.

Spiegato l’intervento all’addome della Principessa

Pure se non è stato detto esplicitamente, la ragazza avrebbe fatto intendere i motivi del suo ricovero alla metà di gennaio e il successivo intervento all’addome. Come ricorderemo, la Kate Middleton venne ricoverata per tre settimane alla London Clinic, in quelle erano apparse subito come complicazioni dovute all’operazione. Pur se Kensington Palace non aveva mai chiarito le condizioni di salute della Principessa, è possibile che in quell’occasione si sia scoperto del cancro alla donna.

Mentre il popolo è in ansia dopo questa doccia fredda, il popolo britannico attende nuovi aggiornamenti sulla Principessa tanto amata. Con la terapia iniziata, saranno cruciali le prossime settimane per uno sperato miglioramento delle condizioni di salute.