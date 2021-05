Hotel a Roma e nel Lazio gratis per l’estate 2021: fino a due notti extra per attrarre i turisti, ecco come funziona e come aderire

Il turismo è uno dei settori, tra gli altri, che più ha dovuto fare i conti con le restrizioni e con la crisi economica. Tra lockdown e un’Italia in zona rossa e arancione, nei mesi scorsi sono stati in pochi a viaggiare e un Paese come il nostro – che vive anche di turismo – ne ha risentito. E non poco. Ora che si avvicina la bella stagione e l’Italia si spera possa diventare presto tutta “bianca”, l’obiettivo è quello di incentivare il turismo, fare in modo che un’intera categoria possa riprendersi. E la Regione Lazio ha messo a punto un progetto per rilanciare un settore piegato da tempo con una misura, da 10 milioni di euro, studiata e finanziata dalla Giunta regionale per favorire l’arrivo e la permanenza dei turisti.

Hotel a Roma e nel Lazio gratis per l’estate 2021: ecco come

L’iniziativa “Più notti, più sogni”, un’innovativa misura da 10 milioni di euro, ha lo scopo di favorire l’arrivo e la permanenza dei turisti, cercando di rendere più competitivo il territorio della Regione Lazio. Da Roma fino a tutte le province (Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina) per valorizzare nuove destinazioni. Come spiegano dalla Pisana, il meccanismo si basa su due formule: il 3+1, che prevede una notte aggiuntiva finanziata dalla Regione, dopo almeno tre notti consecutive nella stessa struttura prenotata e utilizzata e il 5+2, che prevede due notti aggiuntive sempre nella stessa struttura finanziate dalla Regione, dopo almeno cinque notti consecutive prenotate e utilizzate. In entrambi i casi, “la notte o le notti aggiuntive saranno a carico della Regione e liquidate alla struttura ricettiva in base a un tetto massimo stabilito per tipologia di struttura, che sarà declinato nell’avviso per manifestazione di interesse”.

Tutte le strutture interessate, alberghiere o extra alberghiere imprenditoriali, potranno aderire all’avviso per manifestazione d’interesse che sarà pubblicato i primi di giugno da LazioCrea. A quel punto, le strutture ricettive compatibili con la misura saranno consultabili, attraverso un sistema di geolocalizzazione, sul sito VisitLazio.com. La prenotazione si potrà effettuare direttamente con le strutture che aderiscono e che saranno consultabili sul sito VisitLazio.com. Si potrà usufruire della notte/notti gratis a partire dai primi giorni di luglio e fino ad esaurimento dei 10 milioni di risorse previste.