I primi nati del 2023 in Italia sono a Roma: benvenuti Chiara, Giulia e Filippo

I primi nati nel 2023 in Italia sono Giulia, Chiara e Filippo. I tra bambini sono tutti nati a Roma, contemporaneamente, nella clinica Santa Famiglia. I bimbi hanno visto la luce a mezzanotte esatta nelle tre sale parto della clinica, unica in Italia ad essere mono specialistica in ginecologia e ostetricia.

Chi sono i primi nati a Roma e in Italia

Chiara, terzogenita, è nata a mezzanotte in punto. Pesa 2,645 kg di peso ed è venuta alla luce con parto cesareo. Contemporaneamente Filippo, 3,1 kg, secondogenito, ha visto per la prima volta il mondo con parto spontaneo. Giulia, nello stesso istante, 2,6 kg di peso, anche lei terzogenita, e anche lei con parto cesareo, è nata come per annunciare un nuovo anno che promette bene sul fronte della natalità. I bimbi e le mamme stanno benissimo. E mamma di Chiara festeggia doppiamente: oggi, 1° gennaio, è il suo compleanno. Anche lei, 43 anni fa, è nata in questa data particolare. Oggi tutti festeggiano insieme all’equipe medica che li ha assistiti un inizio di anno straordinario.

La gioia della struttura