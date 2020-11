Iginio Massari, il maestro di pasticceria bresciano, sbarca a Roma per le festività natalizie. Con un pop up in stazione Termini, arriva per la prima volta nella Capitale fino però al 7 gennaio

Il pasticcere più famoso d’Italia arriva per la prima volta a Roma, con l’intento di addolcire le festività dei romani.

Apre a Termini un corner dedicato ai prodotti realizzati nel laboratorio di Brescia. Panettoni, pandoro, bussolà e cioccolatini con la firma di Iginio Massari saranno acquistabili fino al 7 gennaio nella Capitale.

Questo Natale sarà decisamente più dolce per i Romani, che potranno acquistare prodotti unici realizzati dall’inimitabile Iginio Massari.

Già pronto, all’interno della stazione Termini, è operativo il pop up del Maestro di Pasticceria, mai con un punto vendita così diretto nella Capitale.

Il pop up romano

È una soluzione temporanea progettata per alleggerire il periodo natalizio, soprattutto in questo periodo storico così aspro e duro. “Abbiamo deciso di stipulare un contratto con l’organizzazione che si occuperà di allestire pop up per la società di Iginio Massari in diverse città d’Italia, durante le feste. E partiamo da Roma, dove saremo presenti fino al 7 gennaio” queste le parole del Massari.

Con lo scopo di preservare la qualità dei prodotti, Iginio Massari, fa un’accurata selezione di quel che si potrà acquistare. Il corner in stazione proporrà solo prodotti confezionati: quattro tipologie di panettone, il pandoro, il bussolà, la biscotteria, cioccolatini, torrone e caffè.

Nel pop up sarà presente una persona di fiducia, competente e pronta ad illustrare ai romani e ai consumatori le specialità in vendita, raccontando l’arte della Pasticceria Veneto di Brescia, resa famosa in tutto il mondo dalla mano dell’inimitabile Iginio Massari.