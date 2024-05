“Il Brasiliano”, l’influencer romano fermato a Santo Stefano: “Guidava la Porsche ubriaco”

Il Brasiliano arrestato a Porto Santo Stefano, al Monte Argentario: l’influencer guidava ubriaco una Porsche.

Stanno facendo il giro del web le immagini del nuovo arresto di “Il Brasiliano“. Il noto influencer romano, famoso per il suo stile di vita “sopra le righe”, è stato arrestato nelle scorse ore all’Argentario. L’uomo si trovava al volante della propria Porsche, mentre sgommava nella zona di Porto Santo Stefano. Una situazione che non sarebbe passata inosservata agli agenti della Polizia Locale della cittadina, che hanno bloccato il veicolo e in seguito ammanettato il personaggio.

Il Brasiliano fermato all’Argentario: guidava ubriaco

Era a bordo di un Porsche luccicante e nero, probabilmente in compagnia di una ragazza. Massimiliano Minnocci, in arte il “Brasiliano”, avrebbe cominciato a sfrecciare e sgommare con la propria automobile sportiva per le strade del Comune costiero. Una situazione che ha messo in pericolo decine di pedoni, che avevano deciso di passare il weekend nella nota località di mare nella Provincia di Grosseto.

Il fermo del Brasiliano a Porto Santo Stefano

L’influencer, che poche settimane fa ha pubblicato il suo primo video hard con Michelle Comi, è stato fermato grazie all’intervento della Polizia Locale di Porto Santo Stefano. A fermarlo è stato un agente, che è riuscito a sbarrare la strada alla Porsche prima che riuscisse a impegnare un incrocio nel territorio balneare. La vicenda è stata immortalata dalle telecamere di un potenziale paparazzo, poi ripresa successivamente da La Repubblica.

L’arresto dell’influencer romano

Nel video si vede come Brasiliano viene fatto scendere dalla sua Porsche, venendo poi ammanettato dall’agente della Polizia Locale. A differenza degli arresti passati avvenuti a Roma, l’influencer non ha mai opposto resistenza alle manette. Minnocci, nell’arco di pochi secondi, è stato caricato sull’automobile dell’agente, probabilmente per recarsi alla vicina centrale ed essere sanzionato. Tutto questo mentre, una seconda agente, parlava con la ragazza che probabilmente si trovava a bordo della macchina sportiva: la giovane vede tutta la scena, ma non interferisce in nessun modo con l’azione dei vigili.