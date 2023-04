Il Commissario Rex in azione a Fondi, pastore tedesco della Polizia coglie due giovani a drogarsi sotto l’Anfiteatro

Il fiuto del pastore tedesco non lascia scampo per nessuno, come accaduto recentemente a Fondi. Come succedeva con le avventure dell’amatissimo Commissario Rex, il cane della polizia avrebbe intercettato due giovani ragazzi mentre consumavano dell’hashish nei prssi dell’Anfiteatro. Il cane, con la sola forza del proprio naso, avrebbe condotto gli agenti dai due ragazzi, colti così in flagranza grazie al fiuto imbattibile del quattro zampe.

Il Commissario Rex intercetta la droga a Fondi

La Polizia di Stato – Questura di Latina, con l’approssimarsi della stagione estiva, ha potenziato le attività di controllo nella provincia. Durante il fine settimana appena trascorso è stata dedicata particolare attenzione al territorio di Fondi, dove hanno operato equipaggi della Squadra Volante e di Polizia Giudiziaria del locale Commissariato, collaborati da due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e da una unità antidroga della Squadra Cinofili di Nettuno.

L’eccezionale fiuto del pastore tedesco Ondina ha consentito di individuare due giovani stranieri nei pressi dell’Anfiteatro comunale, trovati in possesso di hashish per uso personale. Gli stessi sono stati quindi segnalati al Prefetto di Latina e, stante la loro posizione irregolare sul territorio nazionale, accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione per le successive incombenze. Sono stati inoltre controllati due esercizi commerciali e realizzati numerosi posti di blocco sulle diverse arterie stradali cittadine, che hanno consentito di controllare 267 persone e 115 veicoli. Sono state elevate 5 sanzioni al codice della strada e, in una circostanza, è stata adottata anche la sanzione accessoria del sequestro amministrativo di una autovettura, perché sprovvista della prevista copertura assicurativa obbligatoria. L’agente a quattro zampe, dopo il prezioso aiuto per scovare il quantitativo di hashish, probabilmente verrà rinominato bonariamente “Commissario Rex”. Ancora una volta, i cani si dimostrano tasselli fondamentali all’interno delle indagini condotte dalla polizia e le nostre forze dell’ordine, soprattutto in quelle che riguardano il narcotraffico e il contrasto al terrorismo.