Il figlio trovato con la droga, il papà sospeso dal lavoro senza stipendio: il caso di una guardia giurata

Vicenda particolare quella emersa nelle ultime ore con protagonista una Guardia Giurata cui era stata ritirata l’arma, per colpe non sue è opportuno precisare, contestualmente alla sospensione dal lavoro e soprattutto dallo stipendio. Il motivo? Una denuncia ricevuta dal figlio che era stato trovato in possesso di droga. Adesso però, a seguito del pronunciamento del Prefetto di Verona, dove è accaduta la vicenda, il lavoratore è stato reintegrato: si tratta di un precedente importante che ora potrebbe fare Giurisprudenza in altri procedimenti analoghi.

Guardia Giurata reintegrata dopo il ricorso presentato dal Savip

Ad intervenire per tutelare i diritti della Guardia Giurata, che in effetti stava pagando sbagli del proprio figlio, era stato nei giorni scorsi il Savip (Sindacato Autonomo Vigilanza Privata) che ha sede a Pomezia. “Non era difficile intendere, fin dall’inizio, che un provvedimento tanto afflittivo, a fronte delle precauzioni sempre diligentemente adottate, era sproporzionato e illogicamente afflittivo“, si legge in una nota. “Il Prefetto tuttavia, apprezzati i diritti e le ragioni del Collega, ha tolto dalle secche la pratica, iniziata con l’inopinato sequestro di polizia del 14 aprile 2023, e oggi, 9 giugno, riconoscendo le ragioni del ricorso, ha fatto restituire l’arma al vigilantes“.

Vincenzo Del Vicario: “Usato buonsenso”

A parlare è il Segretario Nazionale della sigla sindacale Vincenzo Del Vicario. “Il Prefetto ha usato una qualità che purtroppo non sempre si riscontra in certi Uffici pubblici, ovvero il buonsenso. Oggi l’Amministrazione della pubblica sicurezza, egregiamente rappresentata dal Prefetto dott. Donato Giovanni CAFAGNA, ha reso pertanto giustizia e dignità all’uomo e al lavoratore, dimostrando che è possibile anche per “gli ultimi” ottenere ascolto dalle Istituzioni”.

