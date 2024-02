Il Lotto sorride al Lazio: 69mila euro di vincite

Il 10 e Lotto ha premiato il Lazio nel weekend che va da venerdì 2 a domenica 4 febbraio 2024, con vincite totali per 69mila euro. Nel concorso di venerdì 2 febbraio un giocatore di Terracina, in provincia di Latina, si è aggiudicato 20mila euro con un 9, mentre a Roma è stato centrato un 5 Doppio Oro da 16.500 euro. Ma non è finita qui.

In provincia di Latina, a Fondi, sono stati vinti altri 10mila euro con un 7 Oro. Nel concorso di sabato 3 febbraio, a Roma sono state centrate una vincita da 9mila euro con un 3 e una da 6mila euro con un 6. Infine, a Lenola, in provincia di Latina, sono stati vinti 7.500 euro con un 6 Doppio Oro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 13,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 388 milioni di euro in questo 2024.

Il precedente. Lotto, si festeggia a Boville Ernica

Si festeggia nel Lazio, dove è stato vinto un totale di 53.750 euro negli ultimi due concorsi del Lotto. Nel concorso del 7 dicembre un fortunato giocatore di Boville Ernica, in provincia di Frosinone, si porta a casa 22.500 euro grazie ad un terno (1-12.47) giocato sulla ruota di Roma.

Altre due vincite, da 9.500 e 9.250 euro, hanno premiato due giocatori di Roma. A queste si aggiunge una vincita, sempre nella Capitale, del concorso di sabato 9 dicembre, pari a 12.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,7 milioni di euro, per un totale di oltre 1,1 miliardi da inizio anno.

10eLotto: vincite per 25mila euro nel Lazio

Negli ultimi due concorsi del 10eLotto del 7 e 9 dicembre è stato vinto un totale di 25mila euro nel Lazio, frutto di due vincite. La più alta, da 20.000 euro, è stata centrata a Tivoli nel concorso di giovedì 7, grazie ad un “8 Doppio Oro”. L’altra, da 5.000 euro, è stata realizzata a Roma, sempre con un “8 Doppio Oro”. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 20 milioni di euro, per un totale di oltre 3, miliardi da inizio anno.