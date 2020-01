Il mare d’Inverno, volontari di FareVerde ripuliscono le spiagge: tra i rifiuti anche water, motorini e materassi

Oggi, domenica 26 gennaio 2020, nonostante il maltempo, anche sulle spiagge del Lazio si è svolta la manifestazione nazionale “Il mare d’Inverno”, organizzata dall’associazione ambientalista Fare Verde. L’evento, giunto alla 29^ edizione, quest’anno ha ricevuto il Patrocinio della Commissione UE – Rappresentanza per l’Italia, la Camera dei Deputati, il Ministero dell’Ambiente, la Guardia Costiera e la Regione Lazio.

I volontari di Fare Verde oggi hanno portato via dalle spiagge 82 sacchi grandi d’immondizia, 790 bottiglie in plastica e 255 contenitori in vetro e hanno fatto un censimento dei rifiuti raccolti. Tra gli oggetti più curiosi rinvenuti sugli arenili del Lazio spiccano: sedie, assorbenti igienici e cartoni della pizza a Nettuno (LT), due tubi in plastica a Civitavecchia (RM), due pneumatici e una barca in resina a Ostia Lido (RM), un water in ceramica e un materasso a Pomezia (RM), un motorino, un gommone, otto pneumatici e un triciclo in plastica a Tarquinia (VT).

“La nostra associazione – dichiara Silvano Olmi, presidente regionale di Fare Verde – da anni denuncia il grave fenomeno dell’erosione che colpisce le coste italiane e laziali e il pericolo per il mare dovuto all’inquinamento della plastica, materiale di cui possiamo fare a meno. Sulle spiagge del Lazio abbiamo trovato oggetti di ogni tipo, e oltre alla plastica anche molto polistirolo, quello delle cassette utilizzate per contenere il pesce pescato.”

Il mare d’inverno prosegue anche nel prossimo fine settimana:

Venerdì 31 gennaio2020, Ladispoli (RM), Lungomare Marina di Palo, ore 9.30-12.30;

Sabato 1 febbraio 2020, Formia (LT), spiaggia di Gianola, lato Rio Santacroce, ore 10-13; spiaggia di Vindicio, lato Rio Pontone, ore 10-13; spiaggia S. Janni, dietro il ristorante Il Fagiano, ore 10-13.

Domenica 2 febbraio2020, Fondi (LT), spiaggia e duna di Capratica, ore 10-13; Terracina (LT), spiaggia 24^ traversa, viale Circe, ore 10-13; Ladispoli (RM), Lungomare Marina di Palo, ore 9.30-12.30 e Sperlonga (LT), spiaggia della Canzatora, ore 9.30-13.