Il trapper Elia Baby ai domiciliari, è accusato di aver aggredito e pugnalato alla schiena un uomo

Elia Baby, all’anagrafe Elia Di Genova, uscirà a breve dal carcere. Ricordiamo, infatti, che il trapper romano, 26enne, si trova in stato di detenzione da, orami, oltre 9 mesi. Passerà ai domiciliari. Il giovane è accusato di aver aggredito, la notte del 14 agosto del 2022, un uomo di 35 anni di Sassari, F.P., mentre si trovava sulla spiaggia di Marinella, sulla costa di Olbia.

Arrestato per aver accoltellato un uomo, resta in carcere il trapper Elia 17 Baby

Elia Baby ai domiciliari dopo 9 mesi di detenzione

Dopo 9 mesi di detenzione, ecco che il trapper romano Elia Baby tornerà nella sua casa di Roma. La decisione è stata presa dal nuovo giudice per le indagini preliminari di Tempio Pausania, il quale è stato nominato subito dopo che la Corte d’appello di Sassari ha accolto la richiesta di ricusazione del precedente gip avanzata dagli avvocati difensori dell’imputato, come riportato anche da il Messaggero. Di fatto, secondo il nuovo giudice, il giovane ha mantenuto in carcere un comportamento corretto, lineare, risultato in linea con la nuova misura di custodia attenuata. Come hanno commentato gli avvocati della difesa: ”La decisione è da noi accolta con molta soddisfazione perché dimostra che il giudice intende, non in maniera sommaria, stabilire l’esatto accadimento dei fatti, senza nulla togliere alla gravità dell’episodio, e all’effettiva responsabilità del Di Genova che si è sempre dichiarato innocente”.

In aula il prossimo 13 giugno

Ricordiamo, intanto, che proprio a causa della sua aggressione, la vittima ha riscontrato lesioni alla spina dorsale, ed ora si si trova ancora su una sedia a rotelle, non riesce ancora a camminare in modo autonomo e indipendente. Per il momento, si ritornerà in aula il prossimo 13 giugno.