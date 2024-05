“Immensamente Giulia”, morta la ragazza che aveva ispirato Dedicato a te delle Vibrazioni: chi era e qual era il suo vero nome

E’ venuta a mancare l’Immensamente Giulia delle Vibrazioni: la ragazza milanese ispirò il grande successo “Dedicato a te”.

E’ venuta a mancare l’Immensamente Giulia delle Vibrazioni. La ragazza, ex fidanzata del frontman Francesco Sarcina, era stata la fonte d’ispirazione per il grande successo musicale di “Dedicato a Te”, che fece conoscere la band a tutto il panorama della musica pop italiana nei primi Anni Duemila. L’annuncio di questa triste notizia è arrivato per bocca del cantante, prima raccontandolo al concerto di Lecce e poi con un post su Instagram.

Morta l’Immensamente Giulia delle Vibrazioni

Si chiamava Giulia Tagliapietra, la donna che pochi giorni fa si è spenta dopo una lunga malattia e all’età di 46 anni. Era stata la musa ispiratrice del grande successo “Dedicato a te”, la canzone più famosa delle Vibrazioni e che portò alla ribalta il gruppo e il suo frontman, Francesco Sarcina. La ragazza, all’età di vent’anni, visse una storia d’amore con il cantante, mutata poi in una profonda amicizia e che non aveva mai fatto tramontare i rapporti tra i due.

Le parole di Francesco Sarcina

Il musicista italiano era molto legato a Giulia. Ha voluto renderle omaggio in questi giorni anche dal palco del concerto, ricordandola dalla data di Lecce avvenuta lunedì scorso. Il cantante ha voluto ricordarla per l’importanza della sua presenza nel successo del gruppo, che portò la canzone d’esordio “Dedicata a te” in cima alle classifiche discografiche italiane e vinse l’ambito Disco di Platino.

Giulia è venuta a mancare lunedì scorso, con il cantante che ha seguito il decorso della malattia cui si era imbattuta la cara amica. La donna prima di morire aveva 46 anni ed era una gemmologa: per la grave malattia lascia un marito e due figli. La notizia ha sconvolto i fan più affezionati alla musica delle Vibrazioni e le produzioni musicali del musicista Francesco Sarcina.