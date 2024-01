Imprenditore di Terracina arrestato per violenza domestica e resistenza a pubblico ufficiale

Brutta vicenda di violenza domestica a Terracina: imprenditore prima minaccia di morte la compagna e poi aggredisce un poliziotto.

Nuovo episodio di violenza domestica in Italia, con una vicenda che in queste ore ha toccato la località balneare di Terracina (in provincia di Latina). Nell’occhio del ciclone è finito un imprenditore locale di 52 anni, denunciato dalla compagna per continui maltrattamenti. L’uomo avrebbe maltrattato la donna, e successivamente gli agenti delle forze dell’ordine intervenuti, sotto l’effetto di droghe.

Violenza domestica a Terracina: la vicenda

L’uomo sarebbe stato denunciato dalla donna, dopo che sotto l’effetto di sostanze stupefacenti avrebbe cominciato prima a delirare e successivamente minacciarla di morte. La donna, temendo per la propria incolumità, è corsa a casa del cognato, dove ha chiamato le forze dell’ordine per denunciare l’episodio e far finire il delirio del proprio compagno.

Violenza domestica a Terracina: il fermo dell’imprenditore

Sul posto si sono presentati i Carabinieri e la Polizia di Stato, che hanno riconosciuto un uomo di 52 anni in quella vicenda. L’uomo aveva assunto un massiccio quantitativo di droghe, tanto da far ponderare le forze dell’ordine verso la richiesta d’intervento di un ambulanza. Un episodio che, però, ha ulteriormente agitato e reso più aggressivo il residente di Terracina.

L’aggressione agli agenti di Terracina

Anche presso la centrale della Polizia di Stato, l’uomo ha manifestato momenti di grande aggressività e agitazione. Prima si è rifiutato di essere perquisito per controllare se addosso avesse oggetti contundenti o armi, poi si è opposto alle cure dei paramedici del 118.

Durante il colloquio con gli agenti, improvvisamente l’imprenditore 52enne ha aggredito un poliziotto, spintonando violentemente lo stesso agente contro una parete e minacciando gli altri operatori in servizio e i paramedici.

Il fermo dell’imprenditore violento a Terracina

Gli agenti, vedendo la gravità della situazione, sono stati obbligati a fermarlo, bloccandolo e poi trarlo in arresto. L’uomo ora si trova nelle camere di sicurezza del Commissariato di Terracina. dov’è atteso per l’Udienza Direttissima.