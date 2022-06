Morto Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica: aveva 87 anni

Non ce l’ha fatta l’imprenditore Leonardo Del Vecchio che questa mattina è morto al San Raffaela dove era ricoverato da un po’ di tempo. Aveva compiuto da poco 87 anni, tutti lo conoscevano come uno degli imprenditori più importanti d’Italia che prima ha fondato Luxottica e poi ha creato EssiloLuxottica, un gruppo che conta oltre 180mila dipendenti.

Chi è Leonardo Del Vecchio

Nasce a Milano da una famiglia abbastanza numerosa. Era l’ultimo di quattro fratelli. Il padre non era del Nord, aveva origini pugliesi, ma sfortunatamente è venuto a mancare poco prima della nascita dell’imprenditore. È per questo che la madre ha deciso di chiamarlo Leonardo. Ha studiato al collegio dei ‘Martinitt’ fino alla fine della scuola media. Il suo primo lavoro è stato fare il garzone in una fabbrica produttrice di medaglie e coppe.

Successivamente ha deciso di partecipare ad alcuni corsi serali all’Accademia di Brera che a 22 anni gli hanno permesso di trasferirsi in Trentino, dove lavorava come operaio. Un po’ di anni più tardi, nel 1958, si è trasferito in provincia di Belluno, ad Agordo, dove ha aperto la sua prima bottega di montature per occhiali. Nel 1961 era Luxottica. Aveva 14 dipendenti. Tutto il resto, è storia.