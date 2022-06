In bilico sul parapetto del Ponte Marconi: ‘Non voglio uccidermi, sto facendo un video per Tik Tok’

In bilico sul parapetto del Ponte Marconi. Una scena, purtroppo, vista spesso perché tanti, anche ragazzi, hanno scelto quello ‘sfondo’ per suicidarsi, per lanciarsi di sotto e mettere la parola fine alla loro vita. Ed è quello che temevano alcuni residenti che ieri sera hanno notato un giovane in piedi, proprio lì, sospeso sul Tevere.

Ma fortunatamente, il ragazzo non aveva nessuna intenzione di ammazzarsi, ma era lì per i social, per fare un video ‘adrenalinico’ da pubblicare su Tik Tok per accaparrarsi più followers.

In piedi sul parapetto per…un video su Tik Tok

Sul posto ieri sera, allertati da alcuni residenti, sono intervenuti i Carabinieri, che hanno immediatamente afferrato il giovane, un 21enne, e lo hanno messo in sicurezza. Poi, hanno tirato tutti un sospiro di sollievo perché convinti che il ragazzo, quello che era stato visto camminare sul parapetto del ponte, volesse suicidarsi.

E invece, lui era lì perché, come ha raccontato, stava girando un video da pubblicare poi su Tik Tok, una delle piattaforme più amate dai giovani. Video che, secondo lui, avrebbe fatto accetta di like e condivisioni. Video pericoloso da girare perché il 21enne avrebbe potuto perdere l’equilibrio e cadere. Per una manciata di ‘mi piace‘. I Carabinieri lo hanno ascoltato, poi gli hanno spiegato che quello che stava facendo poteva essere davvero rischioso. Ma fortunatamente tutto si è concluso nel migliore dei modi.

(Foto di repertorio)