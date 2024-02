In treno senza biglietto, calci e pugni a poliziotti e vigilantes: fermati due uomini

Migliaia di persone identificate durante i controlli della polizia di Stato in ambito ferroviario in una sola settimana, dal 3 al 9 febbraio. La polizia ferroviaria e la questura di Roma si sono imbattute nei pressi di zona Termini in soggetti molesti e dediti ad attività delinquenziali, come spaccio di stupefacenti e altri reati.

Una prima aggressione al personale presente in stazione, poi una seconda nei confronti degli agenti intervenuti. È accaduto a Roma Termini, dove due uomini volevano viaggiare senza biglietto. I due soggetti, in stato di alterazione, hanno aggredito e colpito personale di FS Security. Una volta accompagnati da agenti Polfer negli uffici del reparto operativo della stazione per gli accertamenti del caso, uno dei due si è scagliato contro gli agenti intervenuti, aggredendoli, colpendoli più volte e costringendoli alle cure di personale medico. L’uomo è stato arrestato.

I numeri

Il bilancio dell’attività della polizia ferroviaria del compartimento per il Lazio nella settimana che va dal 3 febbraio al 9 febbraio 2024 recita: 1.625 persone identificate, 3 arrestate, 20 denunciate in stato di libertà, 733 pattuglie impiegate in stazione, 4 contravvenzioni amministrative.

Le operazioni “alto impatto” sono state particolarmente significative nelle giornate del 6 e del 7 febbraio: i controlli per incrementare il livello di sicurezza hanno visto l’impiego congiunto del personale della Questura di Roma e della polizia ferroviaria nell’area interna ed esterna alla stazione Termini. Sono stati rintracciati soggetti pericolosi e molesti, identificate persone di nazionalità extracomunitaria e individui dediti ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ruba zaino a un turista a Termini: arrestato

Nel pomeriggio del 7 febbraio gli agenti Polfer per il Lazio, durante i servizi di controllo anticrimine in ambito ferroviario, hanno arrestato una persona per furto aggravato ai danni di un viaggiatore. ln particolare gli uomini della squadra di polizia giudiziaria hanno osservato un soggetto, già noto per aver già commesso reati contro il patrimonio, mentre rubava lo zaino di un viaggiatore mentre quest’ultimo consumava un pasto. Gli agenti hanno bloccato l’uomo con lo zaino ancora indosso e lo hanno arrestato.

Si finge carabiniere e si fa consegnare soldi e gioielli da un’anziana sul treno

Nel pomeriggio dell’8 febbraio personale della squadra di polizia giudiziaria ha proceduto al fermo di una persona, resasi responsabile di estorsione in concorso. ln particolare, il soggetto, a bordo di un treno diretto a Napoli, aveva convinto una donna di 75 anni che la propria figlia fosse rimasta vittima di un incidente stradale.

Qualificatosi come carabiniere, era riuscito a sottrarre alla donna mille euro, oltre a gioielli del valore di 2.500 euro. Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria compartimentale si sono messi subito sulle tracce del soggetto segnalato, rintracciandolo a bordo di un treno alta velocità proveniente da Bologna. La persona fermata è stata trovata in possesso di denaro e di alcuni oggetti in oro nascosti in un pacchetto di sigarette. A carico dell’uomo è stato formalizzato il fermo di indiziato di delitto.

Sanzionato esercente abusivo: sospesa attività di autonoleggio

Durante le attività di controllo degli esercizi commerciali ubicati all’interno della stazione ferroviaria di Roma Termini, in seguito a una attività di accertamento sulle autorizzazioni amministrative degli stessi, gli agenti della squadra amministrativa compartimentale hanno sanzionato l’esercente di una società di autonoleggio: gli agenti hanno verificato che l’esercente non risultava titolare di regolare autorizzazione prevista per lo svolgimento dell’attività. In seguito alla segnalazione effettuata agli organi competenti l’attività è stata sottoposta a sospensione.