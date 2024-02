Incedente stradale a Roma: investito un pedone al Tufello

Grave incidente stradale a Roma, investito un pedone per le strade del Tufello: Polizia Locale indaga sulla vicenda.

Mattinata movimentata nel quartiere Tufello di Roma, dove nella giornata di oggi – venerdì 2 febbraio 2024 – un pedone è stato investito all’interno del quartiere. Sulla vicenda stanno indagando gli uomini della Polizia Locale di Roma Capitale, che già dalle 8.30 di questa mattina sono sul posto del drammatico evento per compiere i consueti rilevamenti del caso e stabilire le dinamiche della vicenda.

Pedone investito a Roma

Secondo i primi riscontri effettuati dai vigili urbani, l’uomo sarebbe stato investito lungo via delle Isole Curzolane, una laterale di via Monte Massiccio e che collega con la più conosciuta via delle Vigne Nuove. La strada, centrale nella viabilità del Tufello, è stata chiusa per permettere i rilevamenti da parte della Polizia Locale e soprattutto prestare soccorso all’uomo.

Le condizioni del pedone ferito

Sulle condizioni dell’uomo ancora non si sa nulla, ma tutto lascerebbe intendere come sia rimasto gravemente ferito all’interno dell’incidente occorso nel quartiere Tufello di Roma. Gli agenti di Polizia stanno facendo il possibile per ricostruire la vicenda quanto più velocemente possibile, facendo affidamento anche sulle importanti testimonianze dei residenti del posto.

Traffico in tilt nella zona del Tufello

Come prevedibile in questi episodi, traffico in tilt all’interno di questo quadrante del Tufello. Per effettuare i rilevamenti di rito in queste vicende, gli agenti hanno dovuto chiudere la strada. Tutto ciò nell’ora di punta della zona, quando i lavoratori girano in strada per portare i propri figli a scuola e recarsi presso le sedi di lavoro. Vi aggiorneremo su nuovi particolari dell’incidente quando entreremo in possesso di ulteriori informazioni sul fatto.

In aggiornamento.