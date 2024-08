Incendi Roma, nuovo rogo alle porte della Pisana

Proseguono gli incendi a Roma: nuovo focolare nella zona della Pisana. Dalle 14 sul posto in azione i Vigili del Fuoco

Non c’è pace per Roma. In una situazione che non sembra esaurirsi ormai da diversi giorni, il territorio al confine tra il XII e l’XI Municipio torna a bruciare. Da diverse ore i Vigili del Fuoco stanno operando alle porte della Pisana, dove un forte incendio si sarebbe sprigionato nelle aree presenti tra via di Malagrotta e la strada del Grande Raccordo Anulare. Al momento non sarebbero registrati feriti.

Nuovo incendio a Roma: interessata la zona della Pisana

I Vigili del Fuoco sarebbero intervenuti lungo via di Monte Carnevale, dove un incendio si sarebbe innescato per motivi ancora ignoti. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai soccorritori intervenuti nella zona, il rogo sarebbe partito da alcune sterpaglie accatastate nella zona. Le prime telefonate al 112 sono partite dagli automobilisti, che intorno alle 14 hanno avvisato i soccorsi di un muro di fumo grigiastro che si alzava sui cieli della Pisana ed era ben visibile dal Grande Raccordo Anulare.

Puzza di fumo in numerosi quartieri della Città Eterna

Nel giro di poco tempo, il rogo ha cominciato a prendere dei colori più scuri, fino a far diventare il cielo di colore nero. La situazione potrebbe essere legata alla combustione di probabili oggetti plastici, in un’ipotesi facilmente realizzabile qualora le fiamme avessero raggiunto una discarica abusiva presente nella zona. A rendere plausibile questa conclusione, oltretutto, un forte odore di fuliggine e plastica bruciata nelle aree al confine tra l’XI e il XII Municipio di Roma Capitale.

A rendere più fastidiosa l’onda di fumo, anche la presenza del vento questo pomeriggio. Da qualche ora, i venti avrebbero spinto l’odore di plastica bruciata anche in altre zone della Città Eterna. Come menzionato da Il Messaggero, il fumo avrebbe raggiunto anche quadranti distanti come la zona di Testaccio e il Centro Storico, che distano complessivamente una ventina di chilometri.