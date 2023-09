Incendia indumenti, detenuto crea il caos in carcere: agente intossicato

Ancora un caso di tumulti tra i detenuti del carcere Mammagialla di Viterbo. Un detenuto con seri problemi psichici e noto per aver già creato problemi alla Polizia Penitenziaria, ha deciso due giorni fa di dare alle fiamme i propri indumenti. Solo il velocissimo interventi degli agenti ha scongiurato il peggio, in quello che poteva diventare un incendio dalle grandi proporzioni all’interno dell’Istituto Penitenziario.

Tumulti tra detenuti al Mammagialla di Viterbo: un incendio all’interno del carcere

Anche nel turno dell’11 settembre presso il reparto isolamento un detenuto con problemi psichiatrici ha incendiato degli indumenti provocando problemi all’ordine e sicurezza, costringendo il personale in servizio a intervenire facendo uscire il detenuto dalla stanza e altri in altre stante, respirando il fumo acre, costringendo l’agente alle cure del caso presso il locale pronto soccorso, dove è stato sottoposto all’uso dell’ossigeno per tutta la notte con una prognosi ulteriore di 6 gg s.c.

I sindacati: “Per la carenza di personale, l’agente intossicato è andato dopo ore in ospedale”

Danno notizia i sindacati Sinappe, Uilpa, Uspp, FnsCisl , FpCgil che oggi hanno iniziato una vertenza sindacale contro i gravissimi atti accaduti in questi giorni chiedendo urgenti misure di sostegno alla Polizia Penitenziaria.

“Aggiungiamo, che per carenze di personale (quanto sembra) l’agente dalla mattina sarebbe stato costretto a prolungare il servizio fino alle ore 20.00 prima di andare al pronto soccorso rischiando di subire ulteriori problemi al suo stato critico accertato dal pronto soccorso. Questi sindacati dicono basta a tutto questo e chiedono urgenti interventi diversamente saremo chiamati a una mobilitazione di piazza e anche possibile protesta fuori dalle mure penitenziarie”.

I sindacati voglio capire la situazione nel carcere Mammagialla

Con il presente comunicato questi sindacati esprimono al collega la totale solidarietà e chiediamo alla Direzione del Carcere di capire del perché non si sia stato fornito un doveroso cambio e inviato prima al pronto soccorso per le cure necessarie dell’agente intossicato!