Incendiata la vela del candidato Lega a Fiumicino, grave intimidazione a Guerrino Faieta

La campagna elettorale di Fiumicino s’infiamma, ma in tutti i sensi. È stato vittima di una grave intimidazione Guerrino Faieta, attuale candidato della Lega presso le amministrative del Comune fiumicinese. L’altro ieri sera, infatti, sarebbe stata data alle fiamme la vela elettorale che utilizzava per sponsorizzarsi all’interno del territorio, con il fuoco che ha distrutto il camion che la trasportava e un’ala della propria casa (era parcheggiato lì accanto nel momento dell’atto vandalico).

Bruciata la vela della Lega a Fiumicino

A raccontare il drammatico episodio, le foto esposte dai candidati della Lega presso il territorio fiumicinese. Si vede infatti lo scheletro di un camion, incendiato proprio sotto il balcone di casa Faieta. Un gesto che solo fortunatamente non ha causato feriti, ma che getto ulteriori tensioni sulla campagna elettorale per le amministrative del territorio. Chi ha visto il camion andare in fiamme, racconta di come il fuoco abbia rischiato di toccare anche la casa del candidato politico locale, in una situazione che solo fortunosamente non si è evoluta in una strage come avvenne coi fratelli Mattei (altra strage legata alla violenza politica della sinistra eversiva).

La denuncia di Matteo Salvini e Claudio Durigon

Matteo Salvini, attuale segretario della Lega e Ministro delle Infrastrutture, denuncia il grave episodio che ha toccato il suo esponente politico su Fiumicino: “Gravissimo e vergognoso. A Fiumicino è stata data alle fiamme una vela elettorale del candidato Lega per il consiglio comunale, Guerrino Faieta, incendiando anche la sua casa: salva per miracolo la sua famiglia, a cui va il nostro affettuoso abbraccio.

Se qualche criminale pensa di minacciarci o intimidirci ha sbagliato partito: avanti senza paura e a testa alta”. Parole riprese anche da Claudio Durigon e Monica Picca, quest’ultima Commissario della Lega nel Comune di Fiumicino: ”Condanniamo il gravissimo episodio che ha colpito il candidato al Consiglio comunale di Fiumicino per la Lega Guerrino Faieta, la cui vela elettorale è stata data alle fiamme. Un’azione che ha danneggiato anche l’abitazione del nostro candidato. Miracolosamente la famiglia di Faieta, al quale va la nostra solidarietà, è fuori pericolo”.