Incendio a Largo Trionfale: 11 scooter e 4 autovetture alle fiamme, danneggiato palazzo storico ed evacuate le persone

Un intero palazzo avvolto da una nube nera, generata da 11 scooter che, nel primo pomeriggio, hanno preso violentemente fuoco a Roma Nord. A Largo Trionfale diverse persone questo pomeriggio sono rimaste scioccate dallo scoppio improvvisto di un incendio, che ha coinvolto diverse vetture e danneggiato la facciata di un edificio.

Incendio a Largo Trionfale: bruciati 11 scooter e la facciata di un palazzo

Questo pomeriggio, intorno alle 15, è giunta una segnalazione alla sala operativa del comando di Roma su un incendio improvviso a via della Giuliana. Il Comando dei vigili del fuoco della Pisana ha inviato una squadra per intervenire con al seguito un’autobotte che aiutasse a domare le fiamme in Largo Trionfale, all’altezza dell’incrocio con via Andrea Doria.

Stando ai controlli dei vigili del fuoco, sembrerebbe che durante l’incendio, di cui sono ancora ignote le cause, siano state danneggiate anche 4 autovetture oltre a 11 motocicli presenti in zona. In particolare è stata rovinata fino al terzo piano la facciata del palazzo storico su Largo Trionfale, esattamente nello spiazzo dove erano parcheggiati i motocicli. Lo scoppio imminente ha terrorizzato i condomini, che sono stati fatti evacuare per precauzione. Al momento non risultano feriti, anche se le Forze dell’Ordine sono sul posto per comprendere meglio le dinamiche dell’accaduto.