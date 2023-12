Incendio a Monte Mario, muore Renata Rossi

Terrificante incendio a Monte Mario ieri pomeriggio, sabato 30 dicembre 2023: deceduta la signora Renata Rossi.

Un incendio ha causato la morte di una donna di 95 anni a Monte Mario, quartiere situato nella parte nord di Roma. La vittima, Renata Rossi, è stata trovata senza vita all’interno del suo appartamento al primo piano di un edificio di cinque piani.

Incendio a Monte Mario: deceduta la signora Renata Rossi

L’incendio è stato scoperto poco prima delle sei del pomeriggio di ieri, sabato 30 dicembre 2023, da un condomino che, uscendo per portare a spasso il cane, ha avvertito un odore acre e visto salire fumo e scintille dal piano inferiore. Prontamente ha avvisato gli altri inquilini, contribuendo così all’evacuazione tempestiva dell’intero edificio.

Le cause che hanno fatto morire la signora Rossi

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con cinque squadre per domare le fiamme che avevano avvolto l’appartamento della signora Rossi. Dopo aver spento l’incendio, hanno fatto però una scoperta tragica: il corpo della donna giaceva nel letto senza vita. La signora Rossi, purtroppo non deambulante, era rimasta sola in casa mentre la sua badante era fuori per fare la spesa.

Le indagini sull’incendio a Monte Mario

Si sospetta che l’incendio sia stato causato da un corto circuito, ma al momento le indagini sono ancora in corso per determinare l’esatta dinamica dell’evento tragico. La comunità locale è sotto shock per la perdita di una persona anziana, e i vicini di casa esprimono il loro cordoglio per la tragica scomparsa di Renata Rossi. La solidarietà si è manifestata anche tra gli abitanti del palazzo, che hanno dimostrato un’unità sorprendente nel momento del bisogno. Le autorità locali stanno fornendo supporto psicologico agli inquilini evacuati e stanno lavorando per garantire che ricevano assistenza adeguata. La vicenda evidenzia l’importanza della sicurezza antincendio negli edifici residenziali e la necessità di essere vigili nelle misure di prevenzione. La comunità spera che le indagini possano fare chiarezza sull’incidente e che le informazioni raccolte possano contribuire a evitare tragedie simili in futuro.