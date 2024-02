Incendio a Ostia, Vigili del Fuoco salvano due anziani intrappolati in casa

Momenti di paura per un incendio in una casa di Ostia: Vigili del Fuoco spengono le fiamme e salvano due anziani signori.

Momenti di grande paura nel quadrante di Castel Fusano a Ostia, dove i residenti della zona hanno assistito all’incendio di un appartamento. Subito sono partite le chiamate al numero di emergenza del 112, con i Vigili del Fuoco che si sono precipitati sul posto per spegnere le fiamme. Nella casa erano presenti due persone, che i pompieri hanno messo in salvo prontamente.

L’incendio nell’abitazione di Ostia

L’episodio si è svolto all’interno di una casa su via Gaspare Balbi, con l’abitazione che era distribuita su tre livelli. Le fiamme sarebbero divampate nella struttura intorno alle 15.30, con i Vigili del Fuoco che sono arrivati sul posto subito per domare il fuoco all’interno dei locali. I pompieri si sono serviti di un autoscala AS13 e un carro autoprotettori, che hanno garantito lo spegnifimento delle fiamme e il salvataggio di due persone.

Il salvataggio di due cittadini a Ostia

I Vigili del Fuoco, con il tempestivo intervento, sono riusciti a trarre in salvo due residenti all’interno dell’abitazione di via Gaspare Balbi. All’interno erano presente due anziani, una signora di 77 anni e il marito di 83 anni. I signori sono usciti leggermente intossicati dall’incendio scaturito nella loro abitazione, con i paramedici del 118 che hanno optato per il trasferimento presso l’Ospedale Grassi di Ostia a livello cautelativo. Come evidenziato dai medici, nessuna delle due persone è in pericolo di vita.

Le condizioni dei due cittadini intossicati

A livello precauzionale, i due anziani potrebbero rimanere tutta la notte in osservazione presso l’Ospedale Grassi di Roma. Il salvataggio di queste persone è stato possibile con l’intervento risolutivo dei Vigili del Fuoco, che grazie alla loro velocità ha permesso di salvare la vita di questi due anziani senza eccessive ripercussioni.

Nella vicenda non sono riscontrati ulteriori feriti. Sulle cause dell’incendio, i Vigili del Fuoco hanno aperto un’indagine: per ora la dinamica rimane ancora da chiarire.