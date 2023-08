Vasto incendio a Porto Cervo, paura nel locale Vip: le fiamme avvolgono la vegetazione. Il video diventa virale

Un vasto incendio ha interessato l’area circostante un noto locale vip di Porto Cervo. Immagini immortalate in un video, pubblicato dall’account ‘Welcome To Favelas‘. Fiamme altissime che fanno paura e sembra stiano divorando la vegetazione circostante. La clip è diventata virale e sono tantissimi gli utenti che stanno commentando indignati ‘l’inciviltà’ e l’inizio di una stagione che vede in azione ‘maledetti piromani’.

Fuori dal locale vip la macchia mediterranea è avvolta dalle fiamme

Dopo i vasti incendi che hanno colpito la Sardegna lunedì 31 luglio 2023, un grosso incendio è divampato nelle primissime ore di questa mattina, martedì 01 agosto 2023, intorno alle 2.30 in Costa Smeralda. In fumo la macchia mediterranea che circonda l’area parcheggio di un noto locale di Porto Cervo. L’incendio, per quanto si sia propagato in prossimità dell’albergo ha, per fortuna, poi proseguito verso il mare, senza creare danni a nessuno se non purtroppo alla macchia mediterranea. Il forte vento di Maestrale ha salvato la struttura ed evitato pericoli per le persone e il locale.

Incendi in Sardegna, vigili del Fuoco al lavoro per spegnere le fiamme

Sul posto sono in corso le operazioni di bonifica dell’area iniziate nelle prime ore del mattino, alle quali stanno prendendo parte anche due squadre della protezione civile di Arzachena e San Pantaleo. Per completare le operazioni di bonifica è in arrivo anche l’elicottero del Consorzio Costa Smeralda. L’incendio ha distrutto circa due ettari e mezzo di macchia mediterranea che contribuiva a rendere unico uno degli scenari della Costa Smeralda più conosciuti al mondo.