Incendio a ridosso della Pontina, strada provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni

Ancora incendi a ridosso della Pontina e disagi sulle strade. In questo momento un grosso incendio all’altezza di Spinaceto ha fatto sì che venisse chiuso un tratto della strada statale 148 “Pontina”.

Ecco quanto comunica Anas. “Sulla strada statale 148 “Pontina” è provvisoriamente chiuso, in direzione Latina e in via precauzionale, il tratto al km 15,800 a Roma, a causa di un incendio sottostante il tracciato. Le deviazioni avvengono allo svincolo di Tor de’ Cenci/Spinaceto Sud. Si precisa che si transita in direzione Roma”.

L’incendio è scoppiato all’altezza di viale degli Eroi di Rodi. Le code sono sia in direzione Latina che in direzione Roma, a partire da Castel Romano.

Vigili del fuoco al lavoro

Sono presenti le squadre Anas le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione.

Aggiornamento

A causa dell’intensificarsi dell’incendio, si è reso necessario chiudere anche la carreggiata in direzione Roma. Al momento la strada è chiusa in entrambe le carreggiate.

