Incendio a Roma: auto e scooter a fuoco (FOTO e VIDEO)

Un forte odore di bruciato, di plastica e subito l’allarme dei residenti che sono scesi in strada e che hanno raccontato, poi, di aver sentito delle forti esplosioni. E di aver visto una grande colonna di fumo nero innalzarsi in cielo. C’è chi ha cercato di spostare le auto, di mettere in salvo la propria vettura, chi invece ieri sera ha dovuto fare i conti con uno spaventoso incendio.

Incendio in via Giuseppe Benedetto Dusmet: cosa è successo

L’incendio è divampato, per cause ancora tutte da accertare, in zona Primavalle, più precisamente in via Giuseppe Benedetto Dusmet. È qui che i residenti ieri sera, poco dopo le 23, sono scesi in strada e hanno allertato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che hanno dovuto domare le fiamme.

A fuoco ben 7 auto e 8 scooter, mentre la facciata di un palazzo per via del fumo si è annerita. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Le indagini

Ora spetterà agli agenti di Polizia del Commissariato Primavalle fare chiarezza e capire cosa abbia scatenato l’incendio. Nessuna pista è esclusa, ma le indagini sono in corso per rintracciare eventuali responsabili, per capire quali siano state le cause.

(Foto e video di Alessio V. Gruppo Sei di Torrevecchia Se)