Incendio a Roma, in fiamme appartamento all’interno delle case popolari a Spinaceto

Incendio nelle case popolari di Roma: Vigili del Fuoco intervengono all’interno delle case popolari di Spinaceto.

Grande paura a Roma. Un incendio ha spaventato un edificio dedicato all’edilizia residenziale pubblica nella zona di Spinaceto. Nello stabile, un appartamento è andato a fuoco ieri intorno all’ora di cena. In salvo gli inquilini dello stabile, risultati essere sette persone e con la presenza di alcuni minori. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco, che si sono mossi per spegnere le fiamme e non farle propagare in altre aree dell’edificio.

Fiamme all’interno di un appartamento a Roma: il fatto a Spinaceto

Ancora fiamme nelle case popolari di via Salvatore Lorizzo. Dopo il pauroso incendio dello scorso gennaio, un’altra volta i residenti hanno visto un appartamento mangiato dal fuoco. A essere toccato dalle fiamme un locale abitativo situato al terzo piano, con il rogo che sarebbe partito dalla camera da letto: dinamiche ancora non chiare, anche se tutto farebbe pensare a un corto circuito o un surriscaldamento di un cellulare nella zona di un letto.

L’intervento dei Vigili del Fuoco a Spinaceto

I Vigili del Fuoco si sono presentati sotto lo stabile popolare dopo le ore 21. Qui sono riusciti a contenere le fiamme nella camera da letto, mettendo in salvo le persone che abitavano la casa e successivamente mettendo in sicurezza tutto lo stabile delle case popolari. L’azione ha comportato la chiusura del gas e della luce nella casa, oltre alla disattivazione temporanea dell’ascensore condominiale.

Le persone che vivevano la casa, al momento, hanno dovuto trovare accoglienza da parenti e amici: si tratta di una famiglia di 7 persone, con figli e nipoti. I Vigili del Fuoco hanno ritenuto il locale momentaneamente inagibile: ingenti i danni, oltre alla presenza di fumo e fuliggine sulle pareti dell’appartamento. Per quello che concerne le cause di questo incendio, le forze dell’ordine stanno indagando: tutto sarebbe orientato verso un incidente domestico.