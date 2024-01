Incendio a Tivoli, campo nomadi evacuato

Incendio gravoso nel territorio comunale di Tivoli: prende fuoco una discarica abusiva all’interno di un campo nomadi.

Pomeriggio di paura nel Comune di Tivoli, dove si è acceso un forte incendio nelle prime ore del pomeriggio di oggi, giovedì 25 gennaio 2024. L’episodio, ormai non più nuovo all’interno della provincia di Roma e soprattutto nei campi nomadi presenti nel territorio capitolino, ha fatto scattare un’intensa mobilitazione del corpo dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme.

Incendio al campo nomadi di Tivoli

Lo scenario all’interno del campo nomadi di Tivoli è stato drammatico davanti agli occhi dei Vigili del Fuoco, poichè una montagna di rifiuti stava andando in fiamme alle porte del territorio comunale. Le fiamme sarebbero partire tra le 13.30 e le 14, con il fuoco che si è stato appiccato del campo rom di via Bagni Vecchi. Sul posto, i Vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente per sedare il rogo ed evitare ulteriore inquinamento dell’area nella zona.

Vigili del Fuoco domano le fiamme nella discarica abusiva

All’interno del campo nomadi i rom avevano creato una discarica abusiva, dove oltre alla spazzatura erano presenti anche materiali altamente infiammabili. Nell’incidente occorso a Tivoli, al momento non risultano persone rimaste ferite. Le operazioni dei pompieri, che vedono operative diverse squadre d’azione, stanno cercando di spegnere le fiamme e soprattutto evitare che l’incendio si propaghi all’interno di altre aree presenti nel campo nomadi di Bagni Vecchi.

Le azioni di soccorso nell’incendio di Tivoli

Il lavoro per i pompieri non è semplice, poichè gli uomini sono stati costretti a operare due tipologie di azioni all’interno del campo nomadi. Da una parte l’attività per spegnere le fiamme generate dal forte rogo, dall’altra una mobilitazione per spostare ulteriori materiali infiammabili lontano dalle fiamme. Un metodo, come sottolineato dai pompieri, per garantire la sicurezza della zona e soprattutto ottenerla nei tempi più celeri possibile. Un’azione che, nel concreto, punta anche a limitare i gravi danni ambientali scaturiti da questo incidente.