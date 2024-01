Incendio ad Anzio, fiammata da bombola della stufa provoca danni a un’abitazione

Attimi di paura nel Comune di Anzio: nel pomeriggio in fiamme un appartamento con dentro una signora di 65 anni.

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 gennaio 2024, nel Comune di Anzio. All’interno di un appartamento sarebbe scoppiato un principio di incendio, scaturito probabilmente per un guasto di una stufa a gas presente all’interno della stessa abitazione. Apprensione per l’inquilina dello stabile, risultata essere un’anziana signora di 65 anni.

Incendio in un appartamento di Anzio

Le fiamme sarebbero partite da un appartamento al civico 16 di via Belgio. Secondo la testimonianza dell’anziana padrona di casa, tutto sarebbe scaturito da una potente fiammata emessa dalla bombola del gas interna alla stufa, che la stessa donna aveva acceso per riscaldarsi e tenere calda la casa. Il fuoco si sarebbe propagato a tutta la camera dov’era tenuta il radiatore, con l’intervento celere dei Vigili del Fuoco che è stato fondamentale per non propagare le fiamme in altre stanze della stessa abitazione.

La casa momentaneamente inagibile

La signora, almeno fino alle prossime 48 ore, non potrà tornare all’interno della sua casa. I Vigili del Fuoco hanno dichiarato come lo stabile sia inagibile, in attesa delle perizie tecniche che valuteranno i danni dell’incendio sullo stesso appartamento e soprattutto sulla palazzina circostante. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in questa vicenda, con gli altri condomini, presenti nello stabile al momento dell’incendio, portati in salvo negli spazi esterni da parte dei pompieri.

Gli aiuti verso la signora di Anzio

La signora, dopo aver ricevuto una visita dai paramedici del 118, è stata presa in affidamento dai servizi sociali del Comune di Anzio. L’amministrazione comunale si è presa l’impegno di trovare un alloggio provvisorio per la donna, che almeno per i prossimi giorno non potrà fare ritorno nella propria casa per i controlli sui danni nella dimora e la sicurezza di tutto l’edificio. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri, che hanno aperto un’indagine verso il malfunzionamento della stufa responsabile dell’incendio di oggi pomeriggio.