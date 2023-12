Incendio ad Ariccia: automezzi dei rifiuti distrutti, indagini in corso

Disastroso incendio ad Ariccia: per cause ancora tutte da accertare e in fase di indagine, distrutti compattatori dei rifiuti.

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato, nel pomeriggio di oggi, domenica 31 dicembre 2023, un’area industriale di Ariccia, presente in via Cancelliera. Le fiamme hanno coinvolto alcuni automezzi compattatori utilizzati per la raccolta dei rifiuti della nettezza urbana locale, causando di conseguenza la loro completa distruzione.

Distrutti compattatori dei rifiuti in un incendio ad Ariccia

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dai distretti di Pomezia e Velletri, che hanno lavorato per circa due ore al fine di domare l’incendio e prevenire la sua propagazione ad altre aree circostanti la zona industriale di Ariccia. Al momento, le cause del rogo restano ancora sconosciute e sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Fortunatamente non si registrano feriti o persone coinvolte nell’incidente avvenuto questo pomeriggio.

I danni riportati dagli automezzi dei rifiuti

L’entità del danno causato agli automezzi dei rifiuti e alla struttura circostante dove sostavano è ancora da determinare con precisione. I cittadini di Ariccia sono stati informati dell’accaduto, con le forze dell’ordine che continuano a monitorare la situazione e cercare di capire le cause del rogo. Le indagini sono in corso per stabilire le cause dell’incendio e valutare eventuali responsabilità attorno a questo fatto di cronaca. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti man mano che nuove informazioni emergono.

Colpo alla raccolta rifiuti nel Comune di Ariccia

L’incendio di Ariccia ha avuto un impatto significativo sull’economia della città. La distruzione degli automezzi compattatori utilizzati per la raccolta dei rifiuti della nettezza urbana comporterà forti rallentamenti del servizio per i prossimi giorni probabilmente. Le autorità raccomandano ai residenti di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali del Comune di Ariccia e di seguire le indicazioni fornite in caso di emergenza per la qualità dell’aria. In particolare, si consiglia di: