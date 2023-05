Scoppia incendio dentro casa: Vigili del Fuoco mettono in salvo due persone

Affile. Un’incendio improvviso, all’interno di un’abitazione civile situata al piano terra, nelle ultime ore di questa mattina: la paura, il panico e l’apprensione di chi, all’improvviso, si è ritrovato le fiamme dentro casa e ha temuto seriamente per la proprio incolumità. Ecco cosa è successo nel piccolo Comune di Affile, della città metropolitana di Roma Capitale, e le operazioni dei Vigili del Fuoco immediatamente intervenuti sul posto.

Incendio nel Comune di Affile

Il tutto ha avuto inizio nella primissima mattinata di oggi, lunedì 8 maggio 2023. Alle ore 06:40 circa di questa mattina, la squadra 14/A del distaccamento di Subiaco, con l’ausilio di un’autobotte, è intervenuta presso il Comune di Affile in Via Colle Meridiano, 4 per l’incendio al piano terra di un’abitazione civile. Quando hanno raggiunto il luogo segnalato, il primo pensiero dei soccorritori è andato ovviamente alle persone che potevano in quel momento ancora trovarsi all’interno della struttura presa di mira dalle fiamme, e così per prima cosa si è cercato di mettere tutti in salvo.

In salvo due persone: le operazioni dei Vigili del Fuoco

Grazie alle operazioni dei Vigili del Fuoco, sono state tratte in salvo due persone, di cui una disabile, e messe a disposizione del personale sanitario. Non ci sono stati danni strutturali all’abitazione, e nelle ultime ore sono finite anche le operazioni di messa in sicurezza della zona. Un grandissimo spavento che, per fortuna, si è concluso così, senza ulteriori coinvolgimenti e senza feriti. Oltre gli operatori dei Vigili del Fuoco, anche 118 e Carabinieri sul posto per quanto di loro competenza. Per il momento le cause dell’incendio rimangono sostanzialmente ignote, non si sa cosa abbia potuto innescare le fiamme proprio a quell’ora, quando tutti erano ancora a letto dentro la loro abitazione.