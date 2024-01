Incendio al Trullo, bruciano rifiuti all’esterno del supermercato Conad

Brutto incendio nella giornata di ieri al Trullo: all’esterno del supermercato Conad, in fiamme carta e cartone.

Attimi di paura nella giornata di ieri al Trullo, quando all’esterno di un supermercato della zona è scoppiato un violento incendio. Dalla Conad si sono cominciate a sprigionare delle violente fiamme, che nel giro di pochi minuti hanno alzato un’altissima colonna di fumo nel cielo, ben visibile anche dai quartieri limitrofi tra XI e IV Municipio di Roma Capitale.

Incendio al Trullo: la vicenda all’interno del Conad

Diversi residenti hanno voluto immortalare la scena, che poi è stata postata su Instagram dal profilo satirico di Welcome to Favelas (qui per vedere il video). I primi a documentare l’episodio sono stati i residenti che abitavano nei pressi di via del Trullo 100, ovvero l’indirizzo del supermercato, che hanno fatto vedere come le violente fiamme stessero prendendo piede negli spazi esterni della stessa attività commerciali.

Incendio al Trullo: il racconto dei residenti

Altri residenti si sono presentati direttamente sotto l’ingresso della Conad, dove hanno documentato da vicino l’incendio che stava creando problemi al supermercato e tutto il quartiere. Come ben visibile nel video, le fiamme erano scoppiate all’interno dell’area addetta al deposito dei rifiuti. Rogo che potrebbe essere divampato per errore, magari attraverso una cicca di sigaretta.

Incendio al Trullo: il video di Welcome to Favelas

Un terzo video, pubblicato sempre da Welcome To Favelas, riesce a zoomare sul luogo del rogo, con un cittadino che riprende la scena da un proprio balcone di casa. L’episodio si svolge nei pressi delle recinzioni dello stesso supermercato, con automobili parcheggiate proprio nei presso dello rogo ma in una strada esterna al perimetro dello stesso Conad.

Incendio al Trullo: le parole del consigliere Marco Palma

Sul web numerosi residenti sono rimasti allarmati della vicenda, soprattutto per la questione della qualità dell’aria e calcolando gli incendi causati abitualmente dai nomadi nel triangolo tra il Trullo, la Magliana e viale Marconi. A tranquillizzare le persone è stato il consigliere di Fratelli d’Italia in XI Municipio Marco Palma, che ha sottolineato come le fiamme abbiano bruciato solamente materiali in carta e cartone.

Incendio al Trullo: l’interessamento del consigliere Valerio Garipoli

Sulla vicenda si è espresso anche il consigliere Valerio Garipoli, attuale Capogruppo di Fratelli d’Italia in XI Municipio: “Sarà mia cura richiedere all’Arpa Lazio un report sulla qualità dell’aria per una verifica dei livelli di concentrazione delle principali sostanze inquinanti dopo tale incendio. Che segue quello del 2.9.2023 sempre al Trullo. Fondamentale predisporre provvedimenti in materia di prevenzione dell’Inquinamento atmosferico e tutela della salute dei residenti”.