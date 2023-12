Incendio all’ospedale di Tivoli, tra le vittime l’84enne Giuseppina Virginia Vacca

Terribile incendio all’ospedale di Tivoli, tra le vittime la signora anziana di 84 anni Giuseppina Virginia Vacca.

Un incendio scoppiato nella notte all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli ha causato la morte di almeno quattro persone e il ferimento di diversi altri pazienti. Tra le vittime emerse in questo tragico incendio, la signora Giuseppina Virginia Vacca.

L’incendio all’ospedale di Tivoli: vittima anche la signora Giuseppina Virginia Vacca

Le fiamme sarebbero partite dal reparto di stoccaggio dei rifiuti speciali, situato nel secondo seminterrato della struttura. L’incendio ha rapidamente raggiunto i piani superiori, diffondendosi rapidamente a causa del fumo denso e tossico. La situazione è stata resa ancora più complicata dal fatto che l’ospedale era pieno di pazienti, molti dei quali in condizioni critiche. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, ma le operazioni di spegnimento sono state rese difficili dal fumo e dalla presenza di persone in difficoltà.

Le vittime all’ospedale di Tivoli

Al termine delle operazioni, sono state recuperate le salme di quattro persone, tra cui due donne e due uomini. Altri due pazienti sono stati ricoverati in gravi condizioni in un’altra struttura ospedaliera. Il procuratore di Tivoli, ha aperto un’indagine per accertare le cause dell’incendio. Le ipotesi al vaglio sono diverse, tra cui un cortocircuito o un incendio doloso.

I parenti della signora Giuseppina Virginia Vacca cercano verità

La tragedia ha scosso la comunità di Tivoli, che è in lutto per la perdita delle quattro vittime. Il sindaco della città, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie dei defunti e ha annunciato che l’amministrazione comunale si impegnerà a garantire che incidenti di questo tipo non si ripetano. Le testimonianze dei parenti delle vittime raccontano momenti di paura e confusione durante l’evacuazione. Alcuni hanno descritto il forte odore di bruciato e una colonna di fumo che ha reso difficile la fuga. Tuttavia, sono grati al personale medico e infermieristico che ha agito prontamente per garantire la sicurezza dei pazienti. Giuseppina Virginia Vacca, figlia di una delle vittime, ha dichiarato di voler conoscere la verità sulle cause della morte di sua madre e ha espresso preoccupazioni sulla versione ufficiale delle circostanze.