Incendio Castel Romano, riaperta la Pontina in entrambi i sensi di marcia

Dopo il gravoso incendio di oggi pomeriggio a Castel Romano, le forze dell’ordine hanno riaperto la via Pontina in entrambi i sensi di marcia. La chiusura della principale strada che collega Roma a Latina è avvenuta per motivi di sicurezza, considerato come si doveva lasciare la piazza libera per far intervenire le squadre di emergenza sul posto e soprattutto evitare pericoli per l’incolumità degli automobilisti.

Riaperta la Pontina dopo l’incendio di Castel Romano

Finite le principali operazioni per spegnere le fiamme nella zona alle porte del IX Municipio di Roma Capitale, le forze dell’ordine hanno ritenuto di poter riaprire la Pontina in completa sicurezza. L’incendio, come avevamo letto negli scorsi articoli, aveva fatto chiudere la famosa strada tra le uscite di Trigoria e Pratica di Mare. Cambi della viabilità che, dati alla mano, avevano gettato nel caos il traffico sull’arteria urbana: si sono calcolati almeno 11 km complessivi di fila nella tratta stradale.

L’annuncio del corpo dei Vigili del Fuoco

Le squadre dei Vigili del Fuoco, con l’ausilio dei volontari legati alla Protezione Civile e degli elicotteri, continuano nella bonifica e nell’estinzione di alcuni focolai all’interno di Castel romano. La strada della Pontina è stata riaperta nei due sensi di marcia pochi minuti fa.

Le operazioni di bonifica a Castel Romano

Estinte le fiamme, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile sono al lavoro per bonificare l’area toccata dall’incendio. A Castel Romano, come nei quartieri limitrofi, è ancora difficile respirare, considerato come per mandare via la nube di fumo ci vorrà più di qualche giorno. L’area colpita, come abbiamo potuto vedere, è stata molto estesa, considerato come il fuoco è riuscita a toccare uno spazio dov’erano presenti sterpaglie ed erba secca. Elementi che, come in gran parte di Roma, spesso sono i veri protagonisti degli incendi sulla Capitale, alimentando in maniera impressionante le fiamme.