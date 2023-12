Incendio di Malagrotta: aria scarsa a Ostia, Arpa monitora la situazione

I computer Microsoft l’hanno detto stamattina: dopo l’incendio di Malagrotta, “aria scarsa” sul territorio di Ostia.

Le conseguenze dell’incendio di Malagratta, per noi cittadini romani, non si vede soltanto nell’acuirsi dell’emergenza rifiuti all’interno di Roma. Nonostante i dati dell’Arpa Lazio non alimentano situazioni di allarme, su Ostia i rilevamenti sulla qualità dell’aria non sono stati idilliaci: come fa notare il rilevatore di Microsoft, l’aria risulta scarsa su tutto il territorio del X Municipio.

Aria scarsa a Ostia: cosa sta succedendo?

I residenti di Ostia hanno trovato la sorpresa questa mattina direttamente sul proprio computer, quando il servizio meteo di Microsoft ha fatto uscire il messaggio di “aria scarsa” a molti utenti posizionati tra il quadrante di Ostia Ponente e Levante, oltre che a quelli presenti in alcune aree del Comune di Fiumicino. Messaggio insolito, considerato come da anni – a memoria – un simile dato non compariva in questa zona.

Nessun allarmismo: aspettiamo i dati di Arpa Lazio

Per ora non bisogna creare nessun tipo di allarmismo. Specie poi con il lavoro condotto da Arpa Lazio dopo l’incendio di Malagrotta. Già il lunedì 25 Dicembre 2023, la stessa agenzia per la Protezione Ambientale ha posizionato dei rilevatori per constatare la qualità dell’aria in zona di Malagrotta: tali strumentazioni, come riporta la stessa realtà, sono state inserite non solo nell’area dell’XI Municipio, ma anche del Comune di Fiumicino.

Aria scarsa a Ostia: cosa significa?

Come ci evidenzia l’enciclopedia, con aria scarsa s’intende un fenomeno fisico con aria molto umida, con poca presenza di ossigeno, carica di anidride carbonica e con un mix di composti organici volatili. Rimanendo alla traduzione letterale del fenomeno, tutto sembra ricollocarci alle conseguenze dell’incidente avvenuto a Malagrotta, con l’aria che potrebbe benissimo raggiungere il litorale, considerato come il luogo disti meno di 28 km in linea d’area. Da cuscinetto, sul X Municipio e con l’entroterra maggiormente esposto (in particolare le aree di Dragona, Dragoncello, Monti San Paolo e Centro Giano), troviamo solo una parte dell’XI Municipio (Ponte Galeria) e il Comune di Fiumicino (Piana del Sole ad esempio).