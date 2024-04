Incendio nella notte a Roma, fiamme davanti allo Stadio Olimpico: alta colonna di fumo | Le immagini

Incendio sotto lo Stadio Olimpico di Roma: le fiamme ben visibili dai balconi dei quartieri Tor di Quinto e Flaminio.

Paura sotto lo Stadio Olimpico di Roma, dove questa notte è divampato un forte incendio all’altezza della banchina sul Tevere. L’area situata a pochi passi dal Foro Italico ha visto alzarsi un muro di fuoco improvvisamente, in una situazione ben visibile dai balconi presenti nel quadrante di Ponte Milvio, Flaminio, Tor di Quinto e il Quartiere Fleming. Sulla vicenda, indagano le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco.

Forte incendio sotto lo Stadio Olimpico di Roma

Nel pieno della notte, si è alzato un muro di fuoco nella zona del Foro Italico di Roma. Le fiamme si sono sviluppate sull’area ciclo-pedonale di via Capoprati, strada che passa sotto il ponte della Musica e il Ponte Duca d’Aosta, ma soprattutto collega il lungotevere della Vittoria a Ponte Milvio e piazza di Tor di Quinto. Un’area dove l’estate prendono vita locali della movida romana, ma che in alcuni tratti vede anche la presenza di forte degrado: prettamente discariche abusive e clochard con insediamenti di fortuna nascosti dai cespugli e la vegetazione incolta.

L’incendio nella zona di Roma Nord

Secondo i rilevamenti effettuati dai Vigili del Fuoco, le fiamme sarebbero partite da sotto il Ponte Duca d’Aosta. Per ora non è stato rivelato il motivo delle fiamme, ma tutto fa supporre come il fuoco possa essere nato da un utilizzo pericoloso di bombole del gas i giacigli per riscaldarsi in un anfratto di fortuna utilizzato da qualche clochard della zona. Le fiamme hanno fortunatamente bruciato solo vegetazione e sterpaglie, non toccando nessuna struttura come abitazioni o locali commerciali.

I soccorsi sul luogo dell’incendio

Per spegnere le fiamme sulla ciclabile sotto l’Olimpico, sul posto sono dovute arrivare le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Prati e Ostiense. Per domare il fuoco, i pompieri hanno impiegato più di un’ora. Sulla vicenda è in corso un’indagine, anche se rimangono ignote le cause che hanno fatto innescare l’incendio.