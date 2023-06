Incendio nella notte nel centro di Latina, a fuoco l’ex Bar Bianca

Gravoso incendio questa notte nel centro di Latina, dov’è stato dato alle fiamme l’ex bar Bianca. Il locale, un chiosco su via Emanuele Filiberto, è stato dato al rogo questa notte. Da diverso tempo l’attività di ristorazione era chiusa, in uno scenario che fa presupporre come dietro il grosso incendio non ci sia un guasto tecnico all’interno di quegli spazi. Gran parte della struttura, per l’azione delle fiamme, è stata mangiata dal fuoco.

Incendio all’ex bar Bianca di Latina

Sull’episodio stanno indagando i Carabinieri locali. Secondo i dati in nostro possesso, diversi residenti avrebbero visto sprigionarsi delle lingue di fuoco dal locale. Un’attività ferma da diversi mesi, che all’interno vedeva solamente degli oggetti accatastati e che facevano riferimento al momento in cui il chiosco era ancora operativo. Proprio questi oggetti, probabilmente infiammabili, hanno ulteriormente alimentato le fiamme all’interno del chiosco nel Centro Storico pontino, tra la paura generale dei cittadini.

I danni riportati dal chiosco

Spente le fiamme, sul posto le forze dell’ordine hanno subito iniziato le indagini sul caso di incendio. Tra i vari rilevamenti effettuati, anche le perizie di quei locali mangiati dal fuoco. Tra le aree andate distrutte, secondo i rilevamenti, ci sarebbe lo spazio del porticato che affacciava sul marciapiede di via Emanuele Filiberto. L’attività, come sappiamo, sorgeva all’interno del quartiere popolare di Nicolosi, all’interno di Latina. Proprio qui, i residenti hanno subito allarmato le forze dell’ordine sull’incendio, permettendo un fulmineo intervento dei Vigili del Fuoco che ha contenuto i danni all’interno della struttura.

Le ipotesi sul locale andato in fiamme

L’ipotesi più seguita, al momento, sarebbe quella di un fuoco appiccato intenzionalmente. Per le forze dell’ordine, chi ha appiccato le fiamme nell’area del porticato, voleva mandare un segnale ed è questa la pista che stanno seguendo le indagini. Si esclude invece il cortocircuito, considerato come l’attività vedeva un fermo da diversi mesi.