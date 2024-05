Incendio nella zona industriale di Aprilia: in fiamme un capannone

Pauroso incendio alla zona industriale di Aprilia, nella Provincia di Latina: in fiamme durante la notte un capannone.

Violento incendio nella zona industriale di Aprilia. Nella notte è stato divorato dalle fiamme un capannone, appartenente ai gestori di un’attività imprenditoriale del territorio. Una situazione che ha creato subito molto paura tra i cittadini, con gli automobilisti di via Nettunense che hanno cominciato a vedere lingue di fuoco alzarsi dal sito industriale e il fumo che rendeva difficile la respirazione in tutto il quadrante geografico.

Forte incendio nella zona industriale di Aprilia

Il capannone apparteneva a un’attività industriale di via dell’Industria. A chiamare i soccorsi sono stati gli automobilisti, che dalla strada avevano visto sprigionarsi delle fiamme nella notte dall’area degli stabilimenti industriali. Al momento, i responsabili dello spazio non hanno saputo dare una spiegazione al grave incidente che li ha toccati. E’ stato confermato come nessuna persona è rimasta ferita all’interno della vicenda.

Gli interventi di soccorso e le indagini sull’incendio

Sono ancora in corso gli interventi per spegnere le fiamme all’interno del capannone industriale di Aprilia. Come spiega LatinaOggi, i Vigili del Fuoco stanno combattendo con il fuoco da oltre 12 ore, in una situazione che spingerebbe a ipotizzare come siano andati in fiamme anche materiali altamente infiammabili e che erano depositati all’interno del sito industriale. Per effettuare gli interventi di soccorso in piena sicurezza, la strada è stata bloccata: una situazione che ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità della via Nettunense.

Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri, i primi ad arrivare sul sito dell’incendio una volta chiamato il 112. Nonostante ci sia un segreto d’indagine sull’episodio, i militari sembrerebbero non escludere nessuna pista. Ricordiamo come, nel territorio pontino, non è il primo stabile che va in fiamme negli ultimi mesi. Un fenomeno cui le forze dell’ordine stanno giornalmente cercando di dare una risposta e trovare la verità dietro queste vicende.